https://ria.ru/20230728/putin-1886990964.html
Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства
Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства - РИА Новости, 28.07.2023
Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства
Россия планирует расширять сотрудничество по всем направлениям со странами Африки и ценит продвижение к партнерству со стороны ЦАР, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:53
2023-07-28T20:53
2023-07-28T20:53
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россия
африка
цар
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия планирует расширять сотрудничество по всем направлениям со странами Африки и ценит продвижение к партнерству со стороны ЦАР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером центральноафриканской республики. "Мы с вами в контакте все время. Спасибо, что приняли приглашение и приехали на саммит "Россия-Африка". Имеем в виду развивать взаимовыгодные связи со странами континента, расширять сотрудничество по всем направлениям - в политике, экономике, гуманитарной сфере. Мы высоко ценим ваше искреннее стремление ко всестороннему продвижению российско-центральноафриканского партнерства", - сказал он.
https://ria.ru/20230728/tsar-1886816506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, цар, владимир путин, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Африка, ЦАР, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства
Путин: Россия высоко ценит стремление ЦАР к всестороннему продвижению партнерства