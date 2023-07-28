https://ria.ru/20230728/putin-1886990964.html

Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства

Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства - РИА Новости, 28.07.2023

Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства

Россия планирует расширять сотрудничество по всем направлениям со странами Африки и ценит продвижение к партнерству со стороны ЦАР, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:53

2023-07-28T20:53

2023-07-28T20:53

в мире

россия

африка

цар

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия планирует расширять сотрудничество по всем направлениям со странами Африки и ценит продвижение к партнерству со стороны ЦАР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером центральноафриканской республики. "Мы с вами в контакте все время. Спасибо, что приняли приглашение и приехали на саммит "Россия-Африка". Имеем в виду развивать взаимовыгодные связи со странами континента, расширять сотрудничество по всем направлениям - в политике, экономике, гуманитарной сфере. Мы высоко ценим ваше искреннее стремление ко всестороннему продвижению российско-центральноафриканского партнерства", - сказал он.

https://ria.ru/20230728/tsar-1886816506.html

россия

африка

цар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, россия, африка, цар, владимир путин, форум "россия — африка"