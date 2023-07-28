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Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства - РИА Новости, 28.07.2023
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20:53 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/putin-1886990964.html
Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства
Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства - РИА Новости, 28.07.2023
Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства
Россия планирует расширять сотрудничество по всем направлениям со странами Африки и ценит продвижение к партнерству со стороны ЦАР, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:53
2023-07-28T20:53
в мире
россия
африка
цар
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия планирует расширять сотрудничество по всем направлениям со странами Африки и ценит продвижение к партнерству со стороны ЦАР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером центральноафриканской республики. "Мы с вами в контакте все время. Спасибо, что приняли приглашение и приехали на саммит "Россия-Африка". Имеем в виду развивать взаимовыгодные связи со странами континента, расширять сотрудничество по всем направлениям - в политике, экономике, гуманитарной сфере. Мы высоко ценим ваше искреннее стремление ко всестороннему продвижению российско-центральноафриканского партнерства", - сказал он.
https://ria.ru/20230728/tsar-1886816506.html
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Путин высоко оценил стремление ЦАР к продвижению партнерства

Путин: Россия высоко ценит стремление ЦАР к всестороннему продвижению партнерства

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия планирует расширять сотрудничество по всем направлениям со странами Африки и ценит продвижение к партнерству со стороны ЦАР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером центральноафриканской республики.
«
"Мы с вами в контакте все время. Спасибо, что приняли приглашение и приехали на саммит "Россия-Африка". Имеем в виду развивать взаимовыгодные связи со странами континента, расширять сотрудничество по всем направлениям - в политике, экономике, гуманитарной сфере. Мы высоко ценим ваше искреннее стремление ко всестороннему продвижению российско-центральноафриканского партнерства", - сказал он.
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