https://ria.ru/20230728/putin-1886971905.html

Путин рассказал о договоренности со странами Африки в сфере торговли

Путин рассказал о договоренности со странами Африки в сфере торговли - РИА Новости, 28.07.2023

Путин рассказал о договоренности со странами Африки в сфере торговли

Россия и Африка договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также переходить на расчеты в нацвалютах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:21

2023-07-28T19:21

2023-07-28T19:40

африка

россия

экономика

владимир путин

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также переходить на расчеты в нацвалютах, заявил президент РФ Владимир Путин."Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль", - сказал Путин на саммите "Россия-Африка".

https://ria.ru/20230728/printsip-1886976148.html

африка

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африка, россия, экономика, владимир путин, форум "россия — африка"