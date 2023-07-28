https://ria.ru/20230728/putin-1886971905.html
Путин рассказал о договоренности со странами Африки в сфере торговли
Путин рассказал о договоренности со странами Африки в сфере торговли - РИА Новости, 28.07.2023
Путин рассказал о договоренности со странами Африки в сфере торговли
Россия и Африка договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также переходить на расчеты в нацвалютах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:21
2023-07-28T19:21
2023-07-28T19:40
африка
россия
экономика
владимир путин
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также переходить на расчеты в нацвалютах, заявил президент РФ Владимир Путин."Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль", - сказал Путин на саммите "Россия-Африка".
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африка, россия, экономика, владимир путин, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Экономика, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин рассказал о договоренности со странами Африки в сфере торговли
Путин: Россия и Африка договорились качественно и количественно нарастить торговлю