Рейтинг@Mail.ru
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/putin-1886830416.html
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 28.07.2023
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 75% респондентов доверяют ему, показывают результаты опроса... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:02
2023-07-28T13:02
фонд "общественное мнение"
фомнибус
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 75% респондентов доверяют ему, показывают результаты опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, как Путин работает на своем посту, 77% опрошенных ответили, что скорее хорошо, 11% - скорее плохо, 12% - затруднились с ответом. Доверяют президенту 75% респондентов, скорее не доверяют - 15%, затруднились ответить - 10%. Опрос "ФОМнибус" проводился с 21 по 23 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230719/dolgi-1884946970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд "общественное мнение", фомнибус, владимир путин, россия, общество
Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Владимир Путин, Россия, Общество
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

Опрос ФОМ: 77 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 75% респондентов доверяют ему, показывают результаты опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, как Путин работает на своем посту, 77% опрошенных ответили, что скорее хорошо, 11% - скорее плохо, 12% - затруднились с ответом.
Доверяют президенту 75% респондентов, скорее не доверяют - 15%, затруднились ответить - 10%.
Опрос "ФОМнибус" проводился с 21 по 23 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Вид на Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Россия требует расплатиться по долгам
19 июля, 08:00
 
Фонд "Общественное мнение"ФОМнибусВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала