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ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 28.07.2023
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 75% респондентов доверяют ему, показывают результаты опроса... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:02
2023-07-28T13:02
2023-07-28T13:02
фонд "общественное мнение"
фомнибус
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 75% респондентов доверяют ему, показывают результаты опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, как Путин работает на своем посту, 77% опрошенных ответили, что скорее хорошо, 11% - скорее плохо, 12% - затруднились с ответом. Доверяют президенту 75% респондентов, скорее не доверяют - 15%, затруднились ответить - 10%. Опрос "ФОМнибус" проводился с 21 по 23 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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фонд "общественное мнение", фомнибус, владимир путин, россия, общество
Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Владимир Путин, Россия, Общество
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Опрос ФОМ: 77 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту