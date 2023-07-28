https://ria.ru/20230728/putin-1886830416.html

ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 28.07.2023

ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 75% респондентов доверяют ему, показывают результаты опроса... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:02

2023-07-28T13:02

2023-07-28T13:02

фонд "общественное мнение"

фомнибус

владимир путин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 75% респондентов доверяют ему, показывают результаты опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, как Путин работает на своем посту, 77% опрошенных ответили, что скорее хорошо, 11% - скорее плохо, 12% - затруднились с ответом. Доверяют президенту 75% респондентов, скорее не доверяют - 15%, затруднились ответить - 10%. Опрос "ФОМнибус" проводился с 21 по 23 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230719/dolgi-1884946970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фонд "общественное мнение", фомнибус, владимир путин, россия, общество