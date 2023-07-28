https://ria.ru/20230728/putin-1886790350.html
За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин
За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин
Государственный суверенитет нужно защищать, в стремлении быть независимыми и формировать многополярную систему мира Россия и страны Африки солидарны, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:03
2023-07-28T11:03
2023-07-28T11:17
россия
африка
в мире
форум "россия — африка"
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886591067_0:0:3681:2071_1920x0_80_0_0_073f598754df0450fd840c8ab5c5eb6c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Государственный суверенитет нужно защищать, в стремлении быть независимыми и формировать многополярную систему мира Россия и страны Африки солидарны, заявил президент РФ Владимир Путин."Его (государственный суверенитет - ред.) нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением. И в таком стремлении быть независимыми, отстаивать суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств. Я уверен, Россия и государства Африки полностью в этом солидарны друг с другом", - сказал Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
https://radiosputnik.ria.ru/20230726/putin-1886305745.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886575004_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_c8887c0c1e578c9d61b57d72df42da7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, в мире, форум "россия — африка", владимир путин
Россия, Африка, В мире, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин
За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин
Путин на саммите Россия — Африка призвал бороться за свой суверенитет и не опускать руки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Государственный суверенитет нужно защищать, в стремлении быть независимыми и формировать многополярную систему мира Россия и страны Африки солидарны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Его (государственный суверенитет - ред.) нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением. И в таком стремлении быть независимыми, отстаивать суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств. Я уверен, Россия и государства Африки полностью в этом солидарны друг с другом", - сказал Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
Путин: Россия поможет странам Африки в укреплении суверенитета