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За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
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11:03 28.07.2023 (обновлено: 11:17 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/putin-1886790350.html
За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин
За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин
Государственный суверенитет нужно защищать, в стремлении быть независимыми и формировать многополярную систему мира Россия и страны Африки солидарны, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:03
2023-07-28T11:17
россия
африка
в мире
форум "россия — африка"
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Государственный суверенитет нужно защищать, в стремлении быть независимыми и формировать многополярную систему мира Россия и страны Африки солидарны, заявил президент РФ Владимир Путин."Его (государственный суверенитет - ред.) нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением. И в таком стремлении быть независимыми, отстаивать суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств. Я уверен, Россия и государства Африки полностью в этом солидарны друг с другом", - сказал Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
https://radiosputnik.ria.ru/20230726/putin-1886305745.html
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россия, африка, в мире, форум "россия — африка", владимир путин
Россия, Африка, В мире, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин
За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин

Путин на саммите Россия — Африка призвал бороться за свой суверенитет и не опускать руки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Государственный суверенитет нужно защищать, в стремлении быть независимыми и формировать многополярную систему мира Россия и страны Африки солидарны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Его (государственный суверенитет - ред.) нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением. И в таком стремлении быть независимыми, отстаивать суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств. Я уверен, Россия и государства Африки полностью в этом солидарны друг с другом", - сказал Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Путин: Россия поможет странам Африки в укреплении суверенитета
26 июля, 09:26
 
РоссияАфрикаВ миреФорум "Россия — Африка"Владимир Путин
 
 
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