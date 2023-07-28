https://ria.ru/20230728/putin-1886790350.html

За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин

За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023

За свой суверенитет надо бороться, заявил Путин

Государственный суверенитет нужно защищать, в стремлении быть независимыми и формировать многополярную систему мира Россия и страны Африки солидарны, заявил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:03

2023-07-28T11:03

2023-07-28T11:17

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форум "россия — африка"

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Государственный суверенитет нужно защищать, в стремлении быть независимыми и формировать многополярную систему мира Россия и страны Африки солидарны, заявил президент РФ Владимир Путин."Его (государственный суверенитет - ред.) нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением. И в таком стремлении быть независимыми, отстаивать суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств. Я уверен, Россия и государства Африки полностью в этом солидарны друг с другом", - сказал Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия-Африка".

https://radiosputnik.ria.ru/20230726/putin-1886305745.html

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африка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, в мире, форум "россия — африка", владимир путин