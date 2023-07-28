https://ria.ru/20230728/punkty-1886857072.html
На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ
На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023
На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ на Сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:08
2023-07-28T14:08
2023-07-28T14:31
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_1105:996:2976:2048_1920x0_80_0_0_534e0ca2ff44bdac5048b7397fa7efa6.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ на Сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Сергеевка ЛНР штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230728/udar-1886842483.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_198:331:2487:2048_1920x0_80_0_0_3b8698d27384972d5639a58fba0b2124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ
Минобороны: на Сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов ВСУ