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На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023
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14:08 28.07.2023 (обновлено: 14:31 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/punkty-1886857072.html
На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ
На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023
На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ на Сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:08
2023-07-28T14:31
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ на Сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Сергеевка ЛНР штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра", - сказали в Минобороны.
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ

Минобороны: на Сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ на Сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Сергеевка ЛНР штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра", - сказали в Минобороны.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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