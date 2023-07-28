https://ria.ru/20230728/punkty-1886857072.html

На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ

На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023

На Сватовском направлении захватили несколько опорных пунктов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ на Сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:08

2023-07-28T14:08

2023-07-28T14:31

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_1105:996:2976:2048_1920x0_80_0_0_534e0ca2ff44bdac5048b7397fa7efa6.jpg

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ на Сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Сергеевка ЛНР штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20230728/udar-1886842483.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность