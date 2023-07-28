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Журавлев пал смертью храбрых на поле боя, заявил Киселев - РИА Новости, 28.07.2023
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09:54 28.07.2023 (обновлено: 10:20 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/proschanie-1886772995.html
Журавлев пал смертью храбрых на поле боя, заявил Киселев
Журавлев пал смертью храбрых на поле боя, заявил Киселев - РИА Новости, 28.07.2023
Журавлев пал смертью храбрых на поле боя, заявил Киселев
Смерть военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - большая утрата, он пал смертью храбрых на поле боя, но Россия обрела еще одного героя, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:54
2023-07-28T10:20
общество
россия
екатеринбург
украина
дмитрий киселев
ростислав журавлев
оон
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Смерть военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - большая утрата, он пал смертью храбрых на поле боя, но Россия обрела еще одного героя, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналистом в Екатеринбурге. В четверг президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Орден Мужества матери погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева вручил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Вручение состоялось в ходе церемонии прощания с журналистом, которое проходит с пятницу в Доме офицеров в родном для Журавлева Екатеринбурге. После гражданской панихиды Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище. "С одной стороны, смерть Ростислава Журавлева - большая потеря, но, если смотреть в большой исторической перспективе - это обретение Россией еще одного героя, потому что Ростислав пал смертью храбрых на поле боя. Он погиб как воин, и в этом смысле еще один подвиг укрепил нашу страну. Ростислав предложил нам всем, пока остающимся на этой земле, соответствовать высоким стандартам - профессиональным, человеческим, гражданским. Царство небесное", - сказал Киселев. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
https://ria.ru/20230727/obstrel-1886731262.html
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РИА Новости
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96
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Дмитрий Киселев: "Ростислав Журавлев совершил подвиг и погиб смертью храбрых"
"Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых", заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев. В Екатеринбурге началось прощание с журналистом Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне СВО.
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общество, россия, екатеринбург, украина, дмитрий киселев, ростислав журавлев, оон, владимир путин, обстрел группы журналистов в зоне сво
Общество, Россия, Екатеринбург, Украина, Дмитрий Киселев, Ростислав Журавлев, ООН, Владимир Путин, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Журавлев пал смертью храбрых на поле боя, заявил Киселев

Глава "России сегодня" Киселев: Журавлев пал смертью храбрых, но Россия обрела героя

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Смерть военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - большая утрата, он пал смертью храбрых на поле боя, но Россия обрела еще одного героя, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналистом в Екатеринбурге.
В четверг президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Госдеп ушел от вопроса о кассетных снарядах, комментируя убийство Журавлева
27 июля, 21:45
Орден Мужества матери погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева вручил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Вручение состоялось в ходе церемонии прощания с журналистом, которое проходит с пятницу в Доме офицеров в родном для Журавлева Екатеринбурге.
После гражданской панихиды Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище.
"С одной стороны, смерть Ростислава Журавлева - большая потеря, но, если смотреть в большой исторической перспективе - это обретение Россией еще одного героя, потому что Ростислав пал смертью храбрых на поле боя. Он погиб как воин, и в этом смысле еще один подвиг укрепил нашу страну. Ростислав предложил нам всем, пока остающимся на этой земле, соответствовать высоким стандартам - профессиональным, человеческим, гражданским. Царство небесное", - сказал Киселев.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева
25 июля, 10:23
 
ОбществоРоссияЕкатеринбургУкраинаДмитрий КиселевРостислав ЖуравлевООНВладимир ПутинОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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