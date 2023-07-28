Журавлев пал смертью храбрых на поле боя, заявил Киселев
Глава "России сегодня" Киселев: Журавлев пал смертью храбрых, но Россия обрела героя
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Смерть военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - большая утрата, он пал смертью храбрых на поле боя, но Россия обрела еще одного героя, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналистом в Екатеринбурге.
В четверг президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
Орден Мужества матери погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева вручил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Вручение состоялось в ходе церемонии прощания с журналистом, которое проходит с пятницу в Доме офицеров в родном для Журавлева Екатеринбурге.
После гражданской панихиды Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище.
"С одной стороны, смерть Ростислава Журавлева - большая потеря, но, если смотреть в большой исторической перспективе - это обретение Россией еще одного героя, потому что Ростислав пал смертью храбрых на поле боя. Он погиб как воин, и в этом смысле еще один подвиг укрепил нашу страну. Ростислав предложил нам всем, пока остающимся на этой земле, соответствовать высоким стандартам - профессиональным, человеческим, гражданским. Царство небесное", - сказал Киселев.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.