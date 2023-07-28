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Журавлев пал смертью храбрых на поле боя, заявил Киселев

Журавлев пал смертью храбрых на поле боя, заявил Киселев - РИА Новости, 28.07.2023

Журавлев пал смертью храбрых на поле боя, заявил Киселев

Смерть военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - большая утрата, он пал смертью храбрых на поле боя, но Россия обрела еще одного героя, заявил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:54

2023-07-28T09:54

2023-07-28T10:20

общество

россия

екатеринбург

украина

дмитрий киселев

ростислав журавлев

оон

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Смерть военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - большая утрата, он пал смертью храбрых на поле боя, но Россия обрела еще одного героя, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналистом в Екатеринбурге. В четверг президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Орден Мужества матери погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева вручил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Вручение состоялось в ходе церемонии прощания с журналистом, которое проходит с пятницу в Доме офицеров в родном для Журавлева Екатеринбурге. После гражданской панихиды Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище. "С одной стороны, смерть Ростислава Журавлева - большая потеря, но, если смотреть в большой исторической перспективе - это обретение Россией еще одного героя, потому что Ростислав пал смертью храбрых на поле боя. Он погиб как воин, и в этом смысле еще один подвиг укрепил нашу страну. Ростислав предложил нам всем, пока остающимся на этой земле, соответствовать высоким стандартам - профессиональным, человеческим, гражданским. Царство небесное", - сказал Киселев. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.

https://ria.ru/20230727/obstrel-1886731262.html

https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886101606.html

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екатеринбург

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Киселев: "Ростислав Журавлев совершил подвиг и погиб смертью храбрых" "Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых", заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев. В Екатеринбурге началось прощание с журналистом Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне СВО. 2023-07-28T09:54 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, екатеринбург, украина, дмитрий киселев, ростислав журавлев, оон, владимир путин, обстрел группы журналистов в зоне сво