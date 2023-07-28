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РЭЦ активно продвигает российские товары и услуги на африканских рынках

РЭЦ активно продвигает российские товары и услуги на африканских рынках - РИА Новости, 28.07.2023

РЭЦ активно продвигает российские товары и услуги на африканских рынках

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) продолжает оказывать поддержку компаниям, желающим выйти на рынки стран Африки, за прошедший год РЭЦ оказал... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:21

2023-07-28T16:21

2023-07-28T16:21

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

африка

африканский союз

зерновая сделка

юар

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) продолжает оказывать поддержку компаниям, желающим выйти на рынки стран Африки, за прошедший год РЭЦ оказал поддержку более тысячи российским экспортерам, помогая им заключить контракты на общую сумму более 1 миллиарда долларов, из которой более 200 миллионов - это помощь с использованием кредитно-гарантийных и страховых инструментов, сообщает РЭЦ.Как рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на сессии "МСП России и Африки. Новые ориентиры партнерства" в рамках деловой программы форума "Россия - Африка", отечественные компании проявляют особый интерес к странам Африки, таким как Египет, Марокко, Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Тунис и ЮАР. Эти государства составляют более 70% всего объема поддержанного экспорта Группы РЭЦ на континенте. Однако наблюдается и рост интереса к новым направлениям, таким как Гвинея, Камерун и Мозамбик.Он отметил, что около 40% компаний, обратившихся в РЭЦ за поддержкой в африканском направлении, являются малыми и средними предприятиями, что свидетельствует о значительном вкладе их в развитие внешнеэкономической деятельности России."В 2022 году было проведено несколько успешных деловых миссий и организовано участие российских компаний в крупных африканских выставках под брендом "Сделано в России". Так, в июле прошлого года в городе Йоханнесбурге РЭЦ организовала деловую миссию российских компаний в сфере машиностроения и технологических решений. В ней приняли участие 12 российских компаний, которые провели более 120 встреч с потенциальными импортерами из ЮАР, Конго, Зимбабве, Мозамбика и Замбии", - уточнил Прохоренко.Еще одна деловая миссия состоялась в ноябре в Кейптауне. В ней участвовали отечественные ИТ-компании. В результате переговоров состоялось более 110 целевых встреч.В настоящий момент идет подготовка к панафриканской многоотраслевой выставке IATF 2023, которая состоится в октябре этого года в Каире, ее организатором выступает Африканский союз и Афрэксимбанк.Помимо деловых миссий, РЭЦ помогает компаниям сориентироваться на африканских рынках. Здесь помогает продукт "Международная консультация", который позволяет российскому бизнесу получить от экспертов по стране информацию по особенностям ведения бизнеса на приоритетном рынке, условиям сертификации ввозимой продукции и ряду других важных моментов при анализе рынков. Популярны международные консультации по таким странам, как: Египет, Алжир, Марокко, ЮАР, Нигерия, Кения, Эфиопия. В них приняли участие более 380 компаний-экспортеров.Африканский регион интересует российский бизнес и в плоскости импортных поставок. Российские компании-импортеры начали налаживать поставки продукции агропромышленного комплекса напрямую из стран континента. Ранее значительная часть традиционных экспортных позиций африканских стран, таких как кофе, чай, какао-бобы, цветы поступали в Россию через европейские трейдинговые компании. С учетом этих тенденций РЭЦ адаптирует страховые и кредитно-гарантийные инструменты. Продукты РЭЦ позволяют российским импортерам как получить финансирование под импортный контракт, так и страховое покрытие авансового платежа в рамках контрактов с зарубежными странами.

https://ria.ru/20230728/uspekh-1886886782.html

https://ria.ru/20230728/rets-1886785626.html

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, африка, африканский союз, зерновая сделка, юар, форум "россия — африка"