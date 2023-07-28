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Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области
Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области
Африканские страны заинтересованы в продукции, которую производят в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев, подводя промежуточные... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:56
2023-07-28T13:56
2023-07-28T13:57
ростовская область
василий голубев
ростовская область
санкт-петербург
форум "россия — африка"
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Африканские страны заинтересованы в продукции, которую производят в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев, подводя промежуточные результаты форума "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. "Как показали наши переговоры, африканские страны заинтересованы в нашей продукции, которая производится на территории Ростовской области. Основную долю составляет сельскохозяйственная продукция. Ростовская область в прошлом году собрала рекордный урожай,… 15,4 миллиона тонн", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230725/strada-1886136280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий голубев, ростовская область, санкт-петербург, форум "россия — африка"
Ростовская область , Василий Голубев, Ростовская область, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка"
ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Африканские страны заинтересованы в продукции, которую производят в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев, подводя промежуточные результаты форума "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
"Как показали наши переговоры, африканские страны заинтересованы в нашей продукции, которая производится на территории Ростовской области. Основную долю составляет сельскохозяйственная продукция. Ростовская область в прошлом году собрала рекордный урожай,… 15,4 миллиона тонн", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24".
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