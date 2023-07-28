https://ria.ru/20230728/produktsiya-1886851839.html

Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области

Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023

Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области

Африканские страны заинтересованы в продукции, которую производят в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев, подводя промежуточные... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:56

2023-07-28T13:56

2023-07-28T13:57

ростовская область

василий голубев

ростовская область

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Африканские страны заинтересованы в продукции, которую производят в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев, подводя промежуточные результаты форума "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. "Как показали наши переговоры, африканские страны заинтересованы в нашей продукции, которая производится на территории Ростовской области. Основную долю составляет сельскохозяйственная продукция. Ростовская область в прошлом году собрала рекордный урожай,… 15,4 миллиона тонн", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230725/strada-1886136280.html

ростовская область

санкт-петербург

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Алёна Пава

василий голубев, ростовская область, санкт-петербург, форум "россия — африка"