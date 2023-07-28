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Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
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Ростовская область
 
13:56 28.07.2023 (обновлено: 13:57 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/produktsiya-1886851839.html
Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области
Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области
Африканские страны заинтересованы в продукции, которую производят в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев, подводя промежуточные... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:56
2023-07-28T13:57
ростовская область
василий голубев
ростовская область
санкт-петербург
форум "россия — африка"
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Африканские страны заинтересованы в продукции, которую производят в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев, подводя промежуточные результаты форума "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. "Как показали наши переговоры, африканские страны заинтересованы в нашей продукции, которая производится на территории Ростовской области. Основную долю составляет сельскохозяйственная продукция. Ростовская область в прошлом году собрала рекордный урожай,… 15,4 миллиона тонн", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24".
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василий голубев, ростовская область, санкт-петербург, форум "россия — африка"
Ростовская область , Василий Голубев, Ростовская область, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка"

Голубев: африканские страны заинтересованы в продукции Ростовской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме "Россия - Африка"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме "Россия - Африка"
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Африканские страны заинтересованы в продукции, которую производят в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев, подводя промежуточные результаты форума "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
"Как показали наши переговоры, африканские страны заинтересованы в нашей продукции, которая производится на территории Ростовской области. Основную долю составляет сельскохозяйственная продукция. Ростовская область в прошлом году собрала рекордный урожай,… 15,4 миллиона тонн", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24".
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