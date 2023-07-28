https://ria.ru/20230728/prizyvy-1886840947.html
Бывший белгородский монах получил пять лет колонии за призывы к терроризму
Бывший белгородский монах получил пять лет колонии за призывы к терроризму - РИА Новости, 28.07.2023
Бывший белгородский монах получил пять лет колонии за призывы к терроризму
Монаха из Белгородской области приговорили к 5 годам колонии общего режима за призывы к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:28
2023-07-28T13:28
2023-07-28T13:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
валуйский район
россия
происшествия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Монаха из Белгородской области приговорили к 5 годам колонии общего режима за призывы к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. По ее данным, монах-отшельник из Валуйского района оправдывал и открыто призывал к осуществлению терактов, публиковал видеозаписи в интернете, где призывал к проведению террористических действий. В отношении него возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "Коллегия второго Западного окружного военного суда признала фигуранта виновным и приговорила его к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-коммуникационных сетей, на срок 4 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор вступил в законную силу. В феврале местные СМИ со ссылкой на УФСБ сообщали о задержании фигуранта, отмечая, что монах - бывший, его лишили монашеского чина, а посты он размещал в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, валуйский район, россия, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Валуйский район, Россия, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бывший белгородский монах получил пять лет колонии за призывы к терроризму
Монаха-отшельника из Валуек приговорили к пяти годам колонии за призывы к терроризму
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Монаха из Белгородской области приговорили к 5 годам колонии общего режима за призывы к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
По ее данным, монах-отшельник из Валуйского района
оправдывал и открыто призывал к осуществлению терактов, публиковал видеозаписи в интернете, где призывал к проведению террористических действий. В отношении него возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ
(Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
"Коллегия второго Западного окружного военного суда признала фигуранта виновным и приговорила его к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-коммуникационных сетей, на срок 4 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.
В феврале местные СМИ со ссылкой на УФСБ сообщали о задержании фигуранта, отмечая, что монах - бывший, его лишили монашеского чина, а посты он размещал в Telegram.
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