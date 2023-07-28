https://ria.ru/20230728/prizyvy-1886840947.html

Бывший белгородский монах получил пять лет колонии за призывы к терроризму

Бывший белгородский монах получил пять лет колонии за призывы к терроризму - РИА Новости, 28.07.2023

Бывший белгородский монах получил пять лет колонии за призывы к терроризму

Монаха из Белгородской области приговорили к 5 годам колонии общего режима за призывы к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:28

2023-07-28T13:28

2023-07-28T13:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

валуйский район

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происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Монаха из Белгородской области приговорили к 5 годам колонии общего режима за призывы к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. По ее данным, монах-отшельник из Валуйского района оправдывал и открыто призывал к осуществлению терактов, публиковал видеозаписи в интернете, где призывал к проведению террористических действий. В отношении него возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "Коллегия второго Западного окружного военного суда признала фигуранта виновным и приговорила его к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-коммуникационных сетей, на срок 4 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор вступил в законную силу. В феврале местные СМИ со ссылкой на УФСБ сообщали о задержании фигуранта, отмечая, что монах - бывший, его лишили монашеского чина, а посты он размещал в Telegram.

https://ria.ru/20230605/prizyvy-1876186593.html

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Кирилл Волков

белгородская область, валуйский район, россия, происшествия, ситуация в днр и лнр