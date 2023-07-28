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Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой

Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой - РИА Новости, 28.07.2023

Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой

Между РФ и странами Африки будет действовать механизм диалогового партнерства, а также механизм по обеспечению безопасности, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:36

2023-07-28T19:36

2023-07-28T19:36

здоровье - общество

россия

африка

африканский союз

форум "россия — африка"

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Между РФ и странами Африки будет действовать механизм диалогового партнерства, а также механизм по обеспечению безопасности, сообщил президент России Владимир Путин. "В период между саммитами "Россия-Африка" будет действовать механизм диалогового партнерства, продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского союза", - сказал Путин. Президент отметил, что также планируется учредить новый постоянный российско-африканский механизм для координации по вопросам безопасности, включая такие острые темы, как борьба с терроризмом, экстремизмом, обеспечением продовольственной безопасности.

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россия

африка

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здоровье - общество, россия, африка, африканский союз, форум "россия — африка", владимир путин