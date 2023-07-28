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Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой
Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой - РИА Новости, 28.07.2023
Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой
Между РФ и странами Африки будет действовать механизм диалогового партнерства, а также механизм по обеспечению безопасности, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:36
2023-07-28T19:36
2023-07-28T19:36
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африка
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Между РФ и странами Африки будет действовать механизм диалогового партнерства, а также механизм по обеспечению безопасности, сообщил президент России Владимир Путин. "В период между саммитами "Россия-Африка" будет действовать механизм диалогового партнерства, продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского союза", - сказал Путин. Президент отметил, что также планируется учредить новый постоянный российско-африканский механизм для координации по вопросам безопасности, включая такие острые темы, как борьба с терроризмом, экстремизмом, обеспечением продовольственной безопасности.
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Здоровье - Общество, Россия, Африка, Африканский союз, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин
Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой
Путин: механизм диалогового партнерства будет действовать между Россией и странами Африки