Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/printsip-1886976148.html
Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой
Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой - РИА Новости, 28.07.2023
Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой
Между РФ и странами Африки будет действовать механизм диалогового партнерства, а также механизм по обеспечению безопасности, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:36
2023-07-28T19:36
здоровье - общество
россия
африка
африканский союз
форум "россия — африка"
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886825356_0:242:3180:2031_1920x0_80_0_0_d816d26701592b21b006f8b60234cd91.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Между РФ и странами Африки будет действовать механизм диалогового партнерства, а также механизм по обеспечению безопасности, сообщил президент России Владимир Путин. "В период между саммитами "Россия-Африка" будет действовать механизм диалогового партнерства, продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского союза", - сказал Путин. Президент отметил, что также планируется учредить новый постоянный российско-африканский механизм для координации по вопросам безопасности, включая такие острые темы, как борьба с терроризмом, экстремизмом, обеспечением продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20230728/postavki-1886972798.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886825356_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_4f9a9fc64d87b8ae5b47375f6b8c24e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, африка, африканский союз, форум "россия — африка", владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Африка, Африканский союз, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин
Путин заявил о принципе диалогового партнерства между Россией и Африкой

Путин: механизм диалогового партнерства будет действовать между Россией и странами Африки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Между РФ и странами Африки будет действовать механизм диалогового партнерства, а также механизм по обеспечению безопасности, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"В период между саммитами "Россия-Африка" будет действовать механизм диалогового партнерства, продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского союза", - сказал Путин.
Президент отметил, что также планируется учредить новый постоянный российско-африканский механизм для координации по вопросам безопасности, включая такие острые темы, как борьба с терроризмом, экстремизмом, обеспечением продовольственной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Путин заявил о безвозмездных поставках зерна странам Африки
Вчера, 19:24
 
Здоровье - ОбществоРоссияАфрикаАфриканский союзФорум "Россия — Африка"Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала