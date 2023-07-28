https://ria.ru/20230728/primakov-1886764595.html

Примаков рассказал о проживающих под Серпуховом американцах

Примаков рассказал о проживающих под Серпуховом американцах - РИА Новости, 28.07.2023

Примаков рассказал о проживающих под Серпуховом американцах

Под Серпуховом живут американцы — "состоявшиеся люди традиционных ценностей, которые считают, что Россия – то место, где их дети могут вырасти свободными",... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:38

2023-07-28T08:38

2023-07-28T09:23

серпухов

россия

сша

евгений примаков (россотрудничество)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Под Серпуховом живут американцы — "состоявшиеся люди традиционных ценностей, которые считают, что Россия – то место, где их дети могут вырасти свободными", заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Под Серпуховом есть часть американцев, которая переехала – это не бедствующие люди. Не могу сказать, что богатые, но среднего достатка, у которых в США была ферма или бизнес, который они продали или готовы продать и переехать (или уже переехали — ред.)", — сказал собеседник агентства.По его словам, почти у всех переселенцев многодетные семьи."Люди чаще всего традиционных ценностей, верующие, которые необязательно православные, и имеющие хоть какое-то отношение к России и, возможно, не имеющие никаких корней и предков в России", — добавил он. Примаков подчеркнул, что американцы, которые живут под Серпуховом, считают, что Россия – это то место, где их дети "могут вырасти свободными, гармоничными, адекватными людьми с нормальной нравственной шкалой, и они хотели бы, чтобы их дети росли именно в такой атмосфере — в России". "Я называю это материком адекватности", — заключил он. "Некоторое количество иностранцев обращались в администрацию президента (России — Прим. ред.), в МВД, в другие органы, в том числе и к Россотрудничеству с просьбой облегчить переезд в Россию. Они сами говорили о том, что они хотят получить землю где-то под Серпуховом", — сказал Примаков.Он добавил, что проект по строительству "американской деревни" для граждан США — перспективный и интересный.

https://ria.ru/20220524/primakov-1790513962.html

https://realty.ria.ru/20230615/podmoskove-1878459126.html

серпухов

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

серпухов, россия, сша, евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество