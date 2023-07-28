https://ria.ru/20230728/primakov-1886764595.html
Примаков рассказал о проживающих под Серпуховом американцах
Примаков рассказал о проживающих под Серпуховом американцах - РИА Новости, 28.07.2023
Примаков рассказал о проживающих под Серпуховом американцах
Под Серпуховом живут американцы — "состоявшиеся люди традиционных ценностей, которые считают, что Россия – то место, где их дети могут вырасти свободными",... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:38
2023-07-28T08:38
2023-07-28T09:23
серпухов
россия
сша
евгений примаков (россотрудничество)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Под Серпуховом живут американцы — "состоявшиеся люди традиционных ценностей, которые считают, что Россия – то место, где их дети могут вырасти свободными", заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Под Серпуховом есть часть американцев, которая переехала – это не бедствующие люди. Не могу сказать, что богатые, но среднего достатка, у которых в США была ферма или бизнес, который они продали или готовы продать и переехать (или уже переехали — ред.)", — сказал собеседник агентства.По его словам, почти у всех переселенцев многодетные семьи."Люди чаще всего традиционных ценностей, верующие, которые необязательно православные, и имеющие хоть какое-то отношение к России и, возможно, не имеющие никаких корней и предков в России", — добавил он. Примаков подчеркнул, что американцы, которые живут под Серпуховом, считают, что Россия – это то место, где их дети "могут вырасти свободными, гармоничными, адекватными людьми с нормальной нравственной шкалой, и они хотели бы, чтобы их дети росли именно в такой атмосфере — в России". "Я называю это материком адекватности", — заключил он. "Некоторое количество иностранцев обращались в администрацию президента (России — Прим. ред.), в МВД, в другие органы, в том числе и к Россотрудничеству с просьбой облегчить переезд в Россию. Они сами говорили о том, что они хотят получить землю где-то под Серпуховом", — сказал Примаков.Он добавил, что проект по строительству "американской деревни" для граждан США — перспективный и интересный.
https://ria.ru/20220524/primakov-1790513962.html
https://realty.ria.ru/20230615/podmoskove-1878459126.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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серпухов, россия, сша, евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество
Серпухов, Россия, США, Евгений Примаков (Россотрудничество), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Под Серпуховом живут американцы — "состоявшиеся люди традиционных ценностей, которые считают, что Россия – то место, где их дети могут вырасти свободными", заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Под Серпуховом есть часть американцев, которая переехала – это не бедствующие люди. Не могу сказать, что богатые, но среднего достатка, у которых в США
была ферма или бизнес, который они продали или готовы продать и переехать (или уже переехали — ред.)", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, почти у всех переселенцев многодетные семьи.
"Люди чаще всего традиционных ценностей, верующие, которые необязательно православные, и имеющие хоть какое-то отношение к России и, возможно, не имеющие никаких корней и предков в России", — добавил он.
Примаков подчеркнул, что американцы, которые живут под Серпуховом, считают, что Россия – это то место, где их дети "могут вырасти свободными, гармоничными, адекватными людьми с нормальной нравственной шкалой, и они хотели бы, чтобы их дети росли именно в такой атмосфере — в России".
"Я называю это материком адекватности", — заключил он.
«
"Некоторое количество иностранцев обращались в администрацию президента (России — Прим. ред.), в МВД, в другие органы, в том числе и к Россотрудничеству с просьбой облегчить переезд в Россию. Они сами говорили о том, что они хотят получить землю где-то под Серпуховом", — сказал Примаков.
Он добавил, что проект по строительству "американской деревни" для граждан США — перспективный и интересный.
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