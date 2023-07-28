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Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС - РИА Новости, 28.07.2023
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08:30 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/primakov-1886763793.html
Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС
Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС - РИА Новости, 28.07.2023
Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС
Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:30
2023-07-28T08:30
евгений примаков
евросоюз
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, а их работа затруднена", — сказал Примаков.
https://ria.ru/20230728/es-1886763314.html
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Дарья Буймова
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евгений примаков, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Евгений Примаков, Евросоюз, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС

Глава Россотрудничества Примаков: в ЕС заблокировали счета почти всех культурных центров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, а их работа затруднена", — сказал Примаков.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Примаков рассказал о сложностях российских культурных центров в ЕС
08:22
 
Евгений ПримаковЕвросоюзФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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