https://ria.ru/20230728/primakov-1886763793.html
Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС
Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС - РИА Новости, 28.07.2023
Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС
Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:30
2023-07-28T08:30
2023-07-28T08:30
евгений примаков
евросоюз
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, а их работа затруднена", — сказал Примаков.
https://ria.ru/20230728/es-1886763314.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений примаков, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Евгений Примаков, Евросоюз, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС
Глава Россотрудничества Примаков: в ЕС заблокировали счета почти всех культурных центров