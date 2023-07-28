https://ria.ru/20230728/primakov-1886763793.html

Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС

Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС - РИА Новости, 28.07.2023

Примаков рассказал о блокировке счетов российских культурных центров в ЕС

Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:30

2023-07-28T08:30

2023-07-28T08:30

евгений примаков

евросоюз

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Практически во всех странах Евросоюза счета российских культурных центров заблокированы, а их работа затруднена", — сказал Примаков.

https://ria.ru/20230728/es-1886763314.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений примаков, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире