Рейтинг@Mail.ru
На развитие инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
10:26 28.07.2023 (обновлено: 12:18 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/priamure-1886780071.html
На развитие инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей
На развитие инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.07.2023
На развитие инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей
На развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:26
2023-07-28T12:18
экономика
благовещенск
свободный
селемджинский район
василий орлов (губернатор)
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1773995526_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6a9397ef1ddd3dc1f3676d130311bc0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. На развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей, сообщает правительство Амурской области. Разработанный минэкономразвития региона план стратегии развития области до 2035 года включает в себя решение социальных проблем, создание комфортной городской среды, реализацию новых инвестпроектов, стимулирование промышленного производства, предоставление необходимых мер поддержки населению и бизнесу, отметил губернатор Василий Орлов. "План по достижению этих целей включает около 720 мероприятий. В приоритетные отрасли экономики региона планируется привлечь 1,4 триллиона рублей на реализацию 111 инвестпроектов. 135 миллиардов рублей в перспективе направим на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры региона. Эти средства пойдут на строительство и модернизацию 250 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, транспорта и ЖКХ", - рассказал Орлов. Новые школы появятся в Благовещенске, Свободном, Благовещенском и Тындинском округе, Селемджинском районе. Модернизируют порядка 90 организаций образования, а в областном центре построят международный университетский кампус. В Михайловском, Октябрьском и Селемджинском районах, Благовещенском округе и городе Свободный запланировано строительство больниц и поликлиник. Новые ФАПы возведут в восьми муниципалитетах области. В Благовещенске появятся станция переливания крови, онкологический диспансер и родильный дом. Кроме того, в Приамурье построят музейный комплекс, культурные центры, три физкультурно-оздоровительных центра, модернизируют восемь стадионов. До 2032 года построят шесть путепроводов, реконструируют два аэропорта. В планах перевести городские котельные в Свободном, Белогорске и Благовещенске на газ, создать газораспределительные сети, мазутная котельная в Белогорске станет "пилотным" проектом альтернативной газификации посредством сжиженного природного газа. До 2026 года в области планируют построить около 2,4 тысячи арендных квартир. В министерстве экономического развития и внешних связей области отметили, что особое значение в плане по реализации долгосрочной стратегии развития региона будет уделено сохранению прямой поддержки граждан, в том числе семьям с детьми, учителям, врачам, одаренным студентам и переселенцам в Приамурье. Больше 7 млрд рублей направят на поддержку малого бизнеса. "Продолжим работу над расширением инфраструктуры поддержки предпринимательства. Так, в Свободном запланировано строительство многофункционального центра сервисной экономики и индустриального парка на базе газохимических производств. Креативный кластер в Благовещенске объединит в себе продюсерский центр и инфраструктуру для резидентов, относящихся к областям креативной экономики. Речь идет о таких перспективных сферах, как промышленный и графический дизайн, архитектура и проектирование, маркетинг и другие", - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва. Проект уже одобрен и находится на согласовании с отраслевыми ведомствами. Утвердить окончательно его планируется до конца августа.
https://ria.ru/20230726/ploschadki-1886287506.html
https://ria.ru/20230720/invalid-1885222774.html
благовещенск
свободный
селемджинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1773995526_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7ee35c20b702e92f50e38852f57fc203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, благовещенск, свободный, селемджинский район, василий орлов (губернатор)
Экономика, Благовещенск, Свободный, Селемджинский район, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
На развитие инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей

На социальную и инженерную инфраструктуру Приамурья направят 135 миллиардов рублей

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. На развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей, сообщает правительство Амурской области.
Разработанный минэкономразвития региона план стратегии развития области до 2035 года включает в себя решение социальных проблем, создание комфортной городской среды, реализацию новых инвестпроектов, стимулирование промышленного производства, предоставление необходимых мер поддержки населению и бизнесу, отметил губернатор Василий Орлов.
Детская площадка во дворе жилых домов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Губернатор Приамурья поручил максимально качественно содержать новые дворы
26 июля, 04:12
"План по достижению этих целей включает около 720 мероприятий. В приоритетные отрасли экономики региона планируется привлечь 1,4 триллиона рублей на реализацию 111 инвестпроектов. 135 миллиардов рублей в перспективе направим на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры региона. Эти средства пойдут на строительство и модернизацию 250 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, транспорта и ЖКХ", - рассказал Орлов.
Новые школы появятся в Благовещенске, Свободном, Благовещенском и Тындинском округе, Селемджинском районе. Модернизируют порядка 90 организаций образования, а в областном центре построят международный университетский кампус. В Михайловском, Октябрьском и Селемджинском районах, Благовещенском округе и городе Свободный запланировано строительство больниц и поликлиник. Новые ФАПы возведут в восьми муниципалитетах области. В Благовещенске появятся станция переливания крови, онкологический диспансер и родильный дом.
Кроме того, в Приамурье построят музейный комплекс, культурные центры, три физкультурно-оздоровительных центра, модернизируют восемь стадионов. До 2032 года построят шесть путепроводов, реконструируют два аэропорта. В планах перевести городские котельные в Свободном, Белогорске и Благовещенске на газ, создать газораспределительные сети, мазутная котельная в Белогорске станет "пилотным" проектом альтернативной газификации посредством сжиженного природного газа. До 2026 года в области планируют построить около 2,4 тысячи арендных квартир.
В министерстве экономического развития и внешних связей области отметили, что особое значение в плане по реализации долгосрочной стратегии развития региона будет уделено сохранению прямой поддержки граждан, в том числе семьям с детьми, учителям, врачам, одаренным студентам и переселенцам в Приамурье. Больше 7 млрд рублей направят на поддержку малого бизнеса.
"Продолжим работу над расширением инфраструктуры поддержки предпринимательства. Так, в Свободном запланировано строительство многофункционального центра сервисной экономики и индустриального парка на базе газохимических производств. Креативный кластер в Благовещенске объединит в себе продюсерский центр и инфраструктуру для резидентов, относящихся к областям креативной экономики. Речь идет о таких перспективных сферах, как промышленный и графический дизайн, архитектура и проектирование, маркетинг и другие", - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.
Проект уже одобрен и находится на согласовании с отраслевыми ведомствами. Утвердить окончательно его планируется до конца августа.
Откидной пандус - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Приамурье адаптируют для инвалидов 380 востребованных учреждений
20 июля, 10:23
 
Амурская областьЭкономикаБлаговещенскСвободныйСелемджинский районВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала