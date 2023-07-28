https://ria.ru/20230728/priamure-1886780071.html

На развитие инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей

На развитие инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.07.2023

На развитие инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей

На развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:26

2023-07-28T10:26

2023-07-28T12:18

экономика

благовещенск

свободный

селемджинский район

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. На развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Приамурья направят 135 миллиардов рублей, сообщает правительство Амурской области. Разработанный минэкономразвития региона план стратегии развития области до 2035 года включает в себя решение социальных проблем, создание комфортной городской среды, реализацию новых инвестпроектов, стимулирование промышленного производства, предоставление необходимых мер поддержки населению и бизнесу, отметил губернатор Василий Орлов. "План по достижению этих целей включает около 720 мероприятий. В приоритетные отрасли экономики региона планируется привлечь 1,4 триллиона рублей на реализацию 111 инвестпроектов. 135 миллиардов рублей в перспективе направим на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры региона. Эти средства пойдут на строительство и модернизацию 250 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, транспорта и ЖКХ", - рассказал Орлов. Новые школы появятся в Благовещенске, Свободном, Благовещенском и Тындинском округе, Селемджинском районе. Модернизируют порядка 90 организаций образования, а в областном центре построят международный университетский кампус. В Михайловском, Октябрьском и Селемджинском районах, Благовещенском округе и городе Свободный запланировано строительство больниц и поликлиник. Новые ФАПы возведут в восьми муниципалитетах области. В Благовещенске появятся станция переливания крови, онкологический диспансер и родильный дом. Кроме того, в Приамурье построят музейный комплекс, культурные центры, три физкультурно-оздоровительных центра, модернизируют восемь стадионов. До 2032 года построят шесть путепроводов, реконструируют два аэропорта. В планах перевести городские котельные в Свободном, Белогорске и Благовещенске на газ, создать газораспределительные сети, мазутная котельная в Белогорске станет "пилотным" проектом альтернативной газификации посредством сжиженного природного газа. До 2026 года в области планируют построить около 2,4 тысячи арендных квартир. В министерстве экономического развития и внешних связей области отметили, что особое значение в плане по реализации долгосрочной стратегии развития региона будет уделено сохранению прямой поддержки граждан, в том числе семьям с детьми, учителям, врачам, одаренным студентам и переселенцам в Приамурье. Больше 7 млрд рублей направят на поддержку малого бизнеса. "Продолжим работу над расширением инфраструктуры поддержки предпринимательства. Так, в Свободном запланировано строительство многофункционального центра сервисной экономики и индустриального парка на базе газохимических производств. Креативный кластер в Благовещенске объединит в себе продюсерский центр и инфраструктуру для резидентов, относящихся к областям креативной экономики. Речь идет о таких перспективных сферах, как промышленный и графический дизайн, архитектура и проектирование, маркетинг и другие", - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва. Проект уже одобрен и находится на согласовании с отраслевыми ведомствами. Утвердить окончательно его планируется до конца августа.

https://ria.ru/20230726/ploschadki-1886287506.html

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благовещенск

свободный

селемджинский район

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Дарья Буймова

экономика, благовещенск, свободный, селемджинский район, василий орлов (губернатор)