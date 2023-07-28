https://ria.ru/20230728/pozhar-1887005992.html
Туристические объекты не пострадали при пожаре в Кемере
Туристические объекты не пострадали при пожаре в Кемере - РИА Новости, 28.07.2023
Туристические объекты не пострадали при пожаре в Кемере
Лесной пожар в турецком Кемере потушен, ни один туристический объект не пострадал, сообщил РИА Новости глава представительства Ассоциации туроператоров Турции... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:27
2023-07-28T23:27
2023-07-28T23:27
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турция
лесные пожары в турции
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СТАМБУЛ, 28 июл - РИА Новости. Лесной пожар в турецком Кемере потушен, ни один туристический объект не пострадал, сообщил РИА Новости глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба. Пожарным удалось остановить продвижение огня в продолжающемся четвертые сутки лесном пожаре в турецком Кемере, сообщил ранее в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. "Пожар в Кемере потушен. В результате пожара ни один туристический объект и отель не пострадал, они работали без перебоев", - сообщил Акбаба. Эвакуации из-за пожара не производилось. Ранее власти сообщали, что площадь пожара составляет 400 гектаров, огонь тушат с воздуха, так как по суше пробраться к месту пожара затруднительно из-за рельефа - пожар возник в долине. Лесной пожар охватил горную местность в Кемере вечером в понедельник, в тушении принимали участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов. В четверг температура снизилась по всей Турции, аномальная жара отступила: в Кемере максимум 33 градуса, еще в среду было более 40 градусов.
https://ria.ru/20230726/pozhar-1886289958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кемер, турция, лесные пожары в турции
В мире, Кемер, Турция, Лесные пожары в Турции
Туристические объекты не пострадали при пожаре в Кемере
TURSAB: лесной пожар в турецком Кемере потушен, ни один туристический объект не пострадал
СТАМБУЛ, 28 июл - РИА Новости. Лесной пожар в турецком Кемере потушен, ни один туристический объект не пострадал, сообщил РИА Новости глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба.
Пожарным удалось остановить продвижение огня в продолжающемся четвертые сутки лесном пожаре в турецком Кемере, сообщил ранее в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Турции
Ибрагим Юмаклы.
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«
"Пожар в Кемере потушен. В результате пожара ни один туристический объект и отель не пострадал, они работали без перебоев", - сообщил Акбаба.
Эвакуации из-за пожара не производилось.
Ранее власти сообщали, что площадь пожара составляет 400 гектаров, огонь тушат с воздуха, так как по суше пробраться к месту пожара затруднительно из-за рельефа - пожар возник в долине.
Лесной пожар охватил горную местность в Кемере
вечером в понедельник, в тушении принимали участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов.
В четверг температура снизилась по всей Турции, аномальная жара отступила: в Кемере максимум 33 градуса, еще в среду было более 40 градусов.
Площадь лесного пожара на севере Стамбула составила десять гектаров