https://ria.ru/20230728/pozhar-1887005992.html

Туристические объекты не пострадали при пожаре в Кемере

Туристические объекты не пострадали при пожаре в Кемере - РИА Новости, 28.07.2023

Туристические объекты не пострадали при пожаре в Кемере

Лесной пожар в турецком Кемере потушен, ни один туристический объект не пострадал, сообщил РИА Новости глава представительства Ассоциации туроператоров Турции... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T23:27

2023-07-28T23:27

2023-07-28T23:27

в мире

кемер

турция

лесные пожары в турции

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СТАМБУЛ, 28 июл - РИА Новости. Лесной пожар в турецком Кемере потушен, ни один туристический объект не пострадал, сообщил РИА Новости глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба. Пожарным удалось остановить продвижение огня в продолжающемся четвертые сутки лесном пожаре в турецком Кемере, сообщил ранее в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. "Пожар в Кемере потушен. В результате пожара ни один туристический объект и отель не пострадал, они работали без перебоев", - сообщил Акбаба. Эвакуации из-за пожара не производилось. Ранее власти сообщали, что площадь пожара составляет 400 гектаров, огонь тушат с воздуха, так как по суше пробраться к месту пожара затруднительно из-за рельефа - пожар возник в долине. Лесной пожар охватил горную местность в Кемере вечером в понедельник, в тушении принимали участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов. В четверг температура снизилась по всей Турции, аномальная жара отступила: в Кемере максимум 33 градуса, еще в среду было более 40 градусов.

https://ria.ru/20230726/pozhar-1886289958.html

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кемер

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кемер, турция, лесные пожары в турции