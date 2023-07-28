https://ria.ru/20230728/povestki-1886986680.html

О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги"

О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги" - РИА Новости, 28.07.2023

О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги"

Повестки о призыве на военную службу будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:26

2023-07-28T20:26

2023-07-28T20:26

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

правительство рф

госуслуги

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МОСКВА, 28 июл- РИА Новости. Повестки о призыве на военную службу будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток военнообязанные россияне будут оповещены через личный кабинет на портале госуслуг, соответствующие изменения утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина. "Для удобства правилами предусмотрены три способа направления повесток: бумажные, вручаемые лично, бумажные, направляемые по почте заказным письмом, повестки в электронной форме. О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждане будут оповещаться уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг", - говорится в сообщении.Закон о цифровизации воинского учета был принят в апреле 2023 года. Как отмечают в кабмине, переход на электронные информационные системы позволит повысить эффективность воинского учета, а также исключить возможные ошибки.

https://ria.ru/20230412/povestka-1864687543.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, правительство рф, госуслуги