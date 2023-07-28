https://ria.ru/20230728/povestki-1886986680.html
О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги"
О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги" - РИА Новости, 28.07.2023
О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги"
Повестки о призыве на военную службу будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:26
2023-07-28T20:26
2023-07-28T20:26
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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госуслуги
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МОСКВА, 28 июл- РИА Новости. Повестки о призыве на военную службу будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток военнообязанные россияне будут оповещены через личный кабинет на портале госуслуг, соответствующие изменения утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина. "Для удобства правилами предусмотрены три способа направления повесток: бумажные, вручаемые лично, бумажные, направляемые по почте заказным письмом, повестки в электронной форме. О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждане будут оповещаться уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг", - говорится в сообщении.Закон о цифровизации воинского учета был принят в апреле 2023 года. Как отмечают в кабмине, переход на электронные информационные системы позволит повысить эффективность воинского учета, а также исключить возможные ошибки.
https://ria.ru/20230412/povestka-1864687543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, правительство рф, госуслуги
Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Правительство РФ, Госуслуги
О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги"
Военнообязанных будут извещать о повестках в военкомат уведомлениями на портале госуслуг