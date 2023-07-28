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О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги" - РИА Новости, 28.07.2023
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20:26 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/povestki-1886986680.html
О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги"
О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги" - РИА Новости, 28.07.2023
О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги"
Повестки о призыве на военную службу будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:26
2023-07-28T20:26
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
правительство рф
госуслуги
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МОСКВА, 28 июл- РИА Новости. Повестки о призыве на военную службу будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток военнообязанные россияне будут оповещены через личный кабинет на портале госуслуг, соответствующие изменения утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина. &quot;Для удобства правилами предусмотрены три способа направления повесток: бумажные, вручаемые лично, бумажные, направляемые по почте заказным письмом, повестки в электронной форме. О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждане будут оповещаться уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг&quot;, - говорится в сообщении.Закон о цифровизации воинского учета был принят в апреле 2023 года. Как отмечают в кабмине, переход на электронные информационные системы позволит повысить эффективность воинского учета, а также исключить возможные ошибки.
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общество, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, правительство рф, госуслуги
Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Правительство РФ, Госуслуги
О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги"

Военнообязанных будут извещать о повестках в военкомат уведомлениями на портале госуслуг

© Владимир ТрефиловСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
© Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл- РИА Новости. Повестки о призыве на военную службу будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток военнообязанные россияне будут оповещены через личный кабинет на портале госуслуг, соответствующие изменения утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина.
«

"Для удобства правилами предусмотрены три способа направления повесток: бумажные, вручаемые лично, бумажные, направляемые по почте заказным письмом, повестки в электронной форме. О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждане будут оповещаться уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

Закон о цифровизации воинского учета был принят в апреле 2023 года. Как отмечают в кабмине, переход на электронные информационные системы позволит повысить эффективность воинского учета, а также исключить возможные ошибки.
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