https://ria.ru/20230728/povestki-1886982424.html

Утвержден новый порядок формирования и направления повесток

Утвержден новый порядок формирования и направления повесток - РИА Новости, 29.07.2023

Утвержден новый порядок формирования и направления повесток

Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-28T20:02

2023-07-28T20:02

2023-07-29T02:01

россия

правительство рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. "Они (изменения. — Прим. ред.) предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета", — сообщили в пресс-службе кабмина.Отмечается, что повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. В свою очередь, военнообязанных оповестят об этом через личный кабинет на портале госуслуг.В правительстве уточнили, что повестки будут размещать в электронном Реестре воинского учета. При этом военнообязанные смогут изменять сведения о себе на этом ресурсе через портал госуслуг или военкомат. Кроме того, через реестр можно будет осуществлять постановку на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат.Достоверность, полноту и актуальность информации в реестре будут обеспечивать:Оператором реестра будет Министерство обороны. В апреле Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по этой теме, то обязанность властей — их прояснить.

https://ria.ru/20230726/inostrantsy-1886363134.html

https://ria.ru/20230728/prizyvniki-1886808430.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, правительство рф, министерство обороны рф (минобороны рф)