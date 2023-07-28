Рейтинг@Mail.ru
Утвержден новый порядок формирования и направления повесток - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 28.07.2023 (обновлено: 02:01 29.07.2023)
https://ria.ru/20230728/povestki-1886982424.html
Утвержден новый порядок формирования и направления повесток
Утвержден новый порядок формирования и направления повесток - РИА Новости, 29.07.2023
Утвержден новый порядок формирования и направления повесток
Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-28T20:02
2023-07-29T02:01
россия
правительство рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103257_0:145:3013:1840_1920x0_80_0_0_39ea71a1aa6cc7eda9d5179fbb7716ec.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. &quot;Они (изменения. — Прим. ред.) предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета&quot;, — сообщили в пресс-службе кабмина.Отмечается, что повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. В свою очередь, военнообязанных оповестят об этом через личный кабинет на портале госуслуг.В правительстве уточнили, что повестки будут размещать в электронном Реестре воинского учета. При этом военнообязанные смогут изменять сведения о себе на этом ресурсе через портал госуслуг или военкомат. Кроме того, через реестр можно будет осуществлять постановку на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат.Достоверность, полноту и актуальность информации в реестре будут обеспечивать:Оператором реестра будет Министерство обороны. В апреле Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по этой теме, то обязанность властей — их прояснить.
https://ria.ru/20230726/inostrantsy-1886363134.html
https://ria.ru/20230728/prizyvniki-1886808430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103257_183:0:2831:1986_1920x0_80_0_0_7d0e1289cdb30eb4bd2eccff751f6cdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, правительство рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Правительство РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Утвержден новый порядок формирования и направления повесток

Правительство России утвердило новый порядок постановки граждан на военный учет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоенный билет и повестка на столе военного комиссариата Краснодара
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата Краснодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу.
«

"Они (изменения. — Прим. ред.) предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета", — сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. В свою очередь, военнообязанных оповестят об этом через личный кабинет на портале госуслуг.
В правительстве уточнили, что повестки будут размещать в электронном Реестре воинского учета. При этом военнообязанные смогут изменять сведения о себе на этом ресурсе через портал госуслуг или военкомат. Кроме того, через реестр можно будет осуществлять постановку на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
ГД приняла закон о блокировке средств иностранцев, попавших под ограничения
26 июля, 13:26
Достоверность, полноту и актуальность информации в реестре будут обеспечивать:
  • Федеральная налоговая служба,
  • Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
  • Министерство внутренних дел;
  • Министерство здравоохранения;
  • Министерство спорта;
  • Министерство сельского хозяйства;
  • Федеральная служба исполнения наказаний;
  • Фонд пенсионного и социального страхования.
Оператором реестра будет Министерство обороны.
В апреле Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по этой теме, то обязанность властей — их прояснить.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
Вчера, 11:56
 
РоссияПравительство РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала