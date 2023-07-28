https://ria.ru/20230728/povestki-1886982424.html
Утвержден новый порядок формирования и направления повесток
Утвержден новый порядок формирования и направления повесток - РИА Новости, 29.07.2023
Утвержден новый порядок формирования и направления повесток
Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-28T20:02
2023-07-28T20:02
2023-07-29T02:01
россия
правительство рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. "Они (изменения. — Прим. ред.) предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета", — сообщили в пресс-службе кабмина.Отмечается, что повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. В свою очередь, военнообязанных оповестят об этом через личный кабинет на портале госуслуг.В правительстве уточнили, что повестки будут размещать в электронном Реестре воинского учета. При этом военнообязанные смогут изменять сведения о себе на этом ресурсе через портал госуслуг или военкомат. Кроме того, через реестр можно будет осуществлять постановку на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат.Достоверность, полноту и актуальность информации в реестре будут обеспечивать:Оператором реестра будет Министерство обороны. В апреле Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по этой теме, то обязанность властей — их прояснить.
https://ria.ru/20230726/inostrantsy-1886363134.html
https://ria.ru/20230728/prizyvniki-1886808430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Правительство РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Утвержден новый порядок формирования и направления повесток
Правительство России утвердило новый порядок постановки граждан на военный учет
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу.
«
"Они (изменения. — Прим. ред.) предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета", — сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. В свою очередь, военнообязанных оповестят об этом через личный кабинет на портале госуслуг.
В правительстве уточнили, что повестки будут размещать в электронном Реестре воинского учета. При этом военнообязанные смогут изменять сведения о себе на этом ресурсе через портал госуслуг или военкомат. Кроме того, через реестр можно будет осуществлять постановку на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат.
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Достоверность, полноту и актуальность информации в реестре будут обеспечивать:
- Федеральная налоговая служба,
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
- Министерство внутренних дел;
- Министерство здравоохранения;
- Министерство спорта;
- Министерство сельского хозяйства;
- Федеральная служба исполнения наказаний;
- Фонд пенсионного и социального страхования.
Оператором реестра будет Министерство обороны.
В апреле Владимир Путин
подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
. По его словам, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по этой теме, то обязанность властей — их прояснить.
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