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В "Ресурсе" планируют увеличить поставки продукции из мяса птицы в Африку - РИА Новости, 28.07.2023
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18:43 28.07.2023 (обновлено: 18:48 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/postavki-1886963677.html
В "Ресурсе" планируют увеличить поставки продукции из мяса птицы в Африку
В "Ресурсе" планируют увеличить поставки продукции из мяса птицы в Африку - РИА Новости, 28.07.2023
В "Ресурсе" планируют увеличить поставки продукции из мяса птицы в Африку
Группа агропредприятий "Ресурс" (торговые марки "Наша птичка", "Благояр", URUSSA) рассчитывает к 2025 году поставлять в Африку не менее 20 тысяч тонн продукции, РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:43
2023-07-28T18:48
экономика
африка
снг
форум "россия — африка"
оон
ближний восток
юго-восточная азия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Группа агропредприятий "Ресурс" (торговые марки "Наша птичка", "Благояр", URUSSA) рассчитывает к 2025 году поставлять в Африку не менее 20 тысяч тонн продукции, что в десять раз выше уровня 2022 года, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" старший вице-президент компании Дмитрий Антонов. "Принципиально мы рассчитываем к 2025 году десятикратно увеличить наши поставки в Африку и довести их минимум до 20 тысяч тонн. Мы сейчас дополнительно работаем над ассортиментом для африканских стран, существуют различные идеи – и наши бывшие советские бульонные кубики, и ММО (мясо механической обвалки, используемое как сырье для полуфабрикатов или готовых продуктов – ред.), и традиционный ассортимент", - сообщил Антонов. ГАП "Ресурс" поставляет свою продукцию (ключевой является мясо птицы) в Африку на протяжении десяти лет, а наиболее успешными в этом плане, по словам Антонова, стали 2020 и 2021 годы. "Для нас тогда было три основных центра поставок мясной продукции – это Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и СНГ. Четвертым должна была стать Африка: в этот период вышли на поставки порядка 7 тысяч тонн ежегодно, но, к сожалению, ковидные и логистические ограничения внесли некоторые поправки в наши планы", - пояснил он. Поставки в настоящее время идут более чем в 60 стран, а перерабатывающие комбинаты и распределительные центры компании аттестованы для поставок в 21 страну: это Ангола, Бенин, Гонконг, Гвинея, Конго, Египет, Кения, Либерия, Ливия, Мавритания, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Танзания и некоторые другие. Антонов также сообщил о планах гуманитарных поставок в Африку, обратившись за содействием к руководителю ФГУБ "Агроэкспорт" Дмитрию Краснову за поддержкой поставок по линии ООН и гуманитарной помощи. "Мы, к сожалению, до сих пор этот способ поставки не освоили: смущают и финансовые условия участия в тендере, смущают и некоторые избыточные требования к той продукции, которая в том числе поставляется в Африку. В частности, это 24 месяца хранения замороженной продукции – нам кажется, она может быть употреблена в пищу значительно раньше", - сказал Антонов. Он также указал на интерес компании к участию в строительстве инфраструктуры на территории Африки – например, перевалочные мощностей, холодильников, в том числе и собственного автотранспорта. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/neokolonializm-1886959213.html
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экономика, африка, снг, форум "россия — африка", оон, ближний восток, юго-восточная азия
Экономика, Африка, СНГ, Форум "Россия — Африка", ООН, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия
В "Ресурсе" планируют увеличить поставки продукции из мяса птицы в Африку

Антонов: "Ресурс" планирует поставлять в Африку 20 тысяч тонн продукции из мяса птицы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники сессии: "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки"
Участники сессии: Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники сессии: "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Группа агропредприятий "Ресурс" (торговые марки "Наша птичка", "Благояр", URUSSA) рассчитывает к 2025 году поставлять в Африку не менее 20 тысяч тонн продукции, что в десять раз выше уровня 2022 года, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" старший вице-президент компании Дмитрий Антонов.
«
"Принципиально мы рассчитываем к 2025 году десятикратно увеличить наши поставки в Африку и довести их минимум до 20 тысяч тонн. Мы сейчас дополнительно работаем над ассортиментом для африканских стран, существуют различные идеи – и наши бывшие советские бульонные кубики, и ММО (мясо механической обвалки, используемое как сырье для полуфабрикатов или готовых продуктов – ред.), и традиционный ассортимент", - сообщил Антонов.
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ГАП "Ресурс" поставляет свою продукцию (ключевой является мясо птицы) в Африку на протяжении десяти лет, а наиболее успешными в этом плане, по словам Антонова, стали 2020 и 2021 годы. "Для нас тогда было три основных центра поставок мясной продукции – это Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и СНГ. Четвертым должна была стать Африка: в этот период вышли на поставки порядка 7 тысяч тонн ежегодно, но, к сожалению, ковидные и логистические ограничения внесли некоторые поправки в наши планы", - пояснил он.
Поставки в настоящее время идут более чем в 60 стран, а перерабатывающие комбинаты и распределительные центры компании аттестованы для поставок в 21 страну: это Ангола, Бенин, Гонконг, Гвинея, Конго, Египет, Кения, Либерия, Ливия, Мавритания, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Танзания и некоторые другие.
Антонов также сообщил о планах гуманитарных поставок в Африку, обратившись за содействием к руководителю ФГУБ "Агроэкспорт" Дмитрию Краснову за поддержкой поставок по линии ООН и гуманитарной помощи. "Мы, к сожалению, до сих пор этот способ поставки не освоили: смущают и финансовые условия участия в тендере, смущают и некоторые избыточные требования к той продукции, которая в том числе поставляется в Африку. В частности, это 24 месяца хранения замороженной продукции – нам кажется, она может быть употреблена в пищу значительно раньше", - сказал Антонов.
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Он также указал на интерес компании к участию в строительстве инфраструктуры на территории Африки – например, перевалочные мощностей, холодильников, в том числе и собственного автотранспорта.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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