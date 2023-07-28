https://ria.ru/20230728/postavki-1886963677.html

В "Ресурсе" планируют увеличить поставки продукции из мяса птицы в Африку

В "Ресурсе" планируют увеличить поставки продукции из мяса птицы в Африку - РИА Новости, 28.07.2023

В "Ресурсе" планируют увеличить поставки продукции из мяса птицы в Африку

Группа агропредприятий "Ресурс" (торговые марки "Наша птичка", "Благояр", URUSSA) рассчитывает к 2025 году поставлять в Африку не менее 20 тысяч тонн продукции, РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:43

2023-07-28T18:43

2023-07-28T18:48

экономика

африка

снг

форум "россия — африка"

оон

ближний восток

юго-восточная азия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Группа агропредприятий "Ресурс" (торговые марки "Наша птичка", "Благояр", URUSSA) рассчитывает к 2025 году поставлять в Африку не менее 20 тысяч тонн продукции, что в десять раз выше уровня 2022 года, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" старший вице-президент компании Дмитрий Антонов. "Принципиально мы рассчитываем к 2025 году десятикратно увеличить наши поставки в Африку и довести их минимум до 20 тысяч тонн. Мы сейчас дополнительно работаем над ассортиментом для африканских стран, существуют различные идеи – и наши бывшие советские бульонные кубики, и ММО (мясо механической обвалки, используемое как сырье для полуфабрикатов или готовых продуктов – ред.), и традиционный ассортимент", - сообщил Антонов. ГАП "Ресурс" поставляет свою продукцию (ключевой является мясо птицы) в Африку на протяжении десяти лет, а наиболее успешными в этом плане, по словам Антонова, стали 2020 и 2021 годы. "Для нас тогда было три основных центра поставок мясной продукции – это Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и СНГ. Четвертым должна была стать Африка: в этот период вышли на поставки порядка 7 тысяч тонн ежегодно, но, к сожалению, ковидные и логистические ограничения внесли некоторые поправки в наши планы", - пояснил он. Поставки в настоящее время идут более чем в 60 стран, а перерабатывающие комбинаты и распределительные центры компании аттестованы для поставок в 21 страну: это Ангола, Бенин, Гонконг, Гвинея, Конго, Египет, Кения, Либерия, Ливия, Мавритания, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Танзания и некоторые другие. Антонов также сообщил о планах гуманитарных поставок в Африку, обратившись за содействием к руководителю ФГУБ "Агроэкспорт" Дмитрию Краснову за поддержкой поставок по линии ООН и гуманитарной помощи. "Мы, к сожалению, до сих пор этот способ поставки не освоили: смущают и финансовые условия участия в тендере, смущают и некоторые избыточные требования к той продукции, которая в том числе поставляется в Африку. В частности, это 24 месяца хранения замороженной продукции – нам кажется, она может быть употреблена в пищу значительно раньше", - сказал Антонов. Он также указал на интерес компании к участию в строительстве инфраструктуры на территории Африки – например, перевалочные мощностей, холодильников, в том числе и собственного автотранспорта. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/neokolonializm-1886959213.html

https://ria.ru/20230728/rospotrebnazdor-1886896107.html

https://ria.ru/20230728/forum-1886896703.html

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экономика, африка, снг, форум "россия — африка", оон, ближний восток, юго-восточная азия