В "Ресурсе" планируют увеличить поставки продукции из мяса птицы в Африку
Антонов: "Ресурс" планирует поставлять в Африку 20 тысяч тонн продукции из мяса птицы
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники сессии: "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки"
Участники сессии: "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Группа агропредприятий "Ресурс" (торговые марки "Наша птичка", "Благояр", URUSSA) рассчитывает к 2025 году поставлять в Африку не менее 20 тысяч тонн продукции, что в десять раз выше уровня 2022 года, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" старший вице-президент компании Дмитрий Антонов.
«
"Принципиально мы рассчитываем к 2025 году десятикратно увеличить наши поставки в Африку и довести их минимум до 20 тысяч тонн. Мы сейчас дополнительно работаем над ассортиментом для африканских стран, существуют различные идеи – и наши бывшие советские бульонные кубики, и ММО (мясо механической обвалки, используемое как сырье для полуфабрикатов или готовых продуктов – ред.), и традиционный ассортимент", - сообщил Антонов.
ГАП "Ресурс" поставляет свою продукцию (ключевой является мясо птицы) в Африку на протяжении десяти лет, а наиболее успешными в этом плане, по словам Антонова, стали 2020 и 2021 годы. "Для нас тогда было три основных центра поставок мясной продукции – это Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и СНГ. Четвертым должна была стать Африка: в этот период вышли на поставки порядка 7 тысяч тонн ежегодно, но, к сожалению, ковидные и логистические ограничения внесли некоторые поправки в наши планы", - пояснил он.
Антонов также сообщил о планах гуманитарных поставок в Африку, обратившись за содействием к руководителю ФГУБ "Агроэкспорт" Дмитрию Краснову за поддержкой поставок по линии ООН и гуманитарной помощи. "Мы, к сожалению, до сих пор этот способ поставки не освоили: смущают и финансовые условия участия в тендере, смущают и некоторые избыточные требования к той продукции, которая в том числе поставляется в Африку. В частности, это 24 месяца хранения замороженной продукции – нам кажется, она может быть употреблена в пищу значительно раньше", - сказал Антонов.
Он также указал на интерес компании к участию в строительстве инфраструктуры на территории Африки – например, перевалочные мощностей, холодильников, в том числе и собственного автотранспорта.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.