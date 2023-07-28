Рейтинг@Mail.ru
Правительство Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 28.07.2023 (обновлено: 16:27 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/postavki-1886811381.html
Правительство Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине
Правительство Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Правительство Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине
Германия за неделю поставила Украине 6 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 33 разведывательных дрона и свыше 2,5 тысяч дымовых снарядов калибра 155... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:09
2023-07-28T16:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_44c6069b111b7659041f877daeaa9cf1.jpg
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине 6 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 33 разведывательных дрона и свыше 2,5 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 6 ЗСУ Gepard и свыше 15 тысяч снарядов к ним, 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, а также 2 652 дымовых боеприпаса калибра 155-мм. Также за неделю были поставлены 5 машин пограничной службы, 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RQ-35 Heidrun, 13 разведывательных БПЛА Vector, 8 санитарных автомобилей и 8 стоматологических стерилизаторов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_81:0:2300:1664_1920x0_80_0_0_5640c821c63d020ba8b46feb03b4af1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, германия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО
Правительство Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине

Германия за неделю поставила Украине шесть ЗСУ Gepard, 33 дрона и тысячи боеприпасов

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская самоходная зенитная установка Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине 6 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 33 разведывательных дрона и свыше 2,5 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.
В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 6 ЗСУ Gepard и свыше 15 тысяч снарядов к ним, 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, а также 2 652 дымовых боеприпаса калибра 155-мм.
Также за неделю были поставлены 5 машин пограничной службы, 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RQ-35 Heidrun, 13 разведывательных БПЛА Vector, 8 санитарных автомобилей и 8 стоматологических стерилизаторов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала