https://ria.ru/20230728/postavki-1886811381.html

Правительство Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине

Правительство Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине - РИА Новости, 28.07.2023

Правительство Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине

Германия за неделю поставила Украине 6 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 33 разведывательных дрона и свыше 2,5 тысяч дымовых снарядов калибра 155... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:09

2023-07-28T12:09

2023-07-28T16:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

сергей лавров

нато

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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине 6 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 33 разведывательных дрона и свыше 2,5 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 6 ЗСУ Gepard и свыше 15 тысяч снарядов к ним, 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, а также 2 652 дымовых боеприпаса калибра 155-мм. Также за неделю были поставлены 5 машин пограничной службы, 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RQ-35 Heidrun, 13 разведывательных БПЛА Vector, 8 санитарных автомобилей и 8 стоматологических стерилизаторов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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украина, россия, германия, сергей лавров, нато