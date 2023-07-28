https://ria.ru/20230728/postavka-1886885986.html

Россия подтвердила готовность обеспечить необходимые поставки в Африку

Россия подтвердила готовность обеспечить необходимые поставки в Африку - РИА Новости, 28.07.2023

Россия подтвердила готовность обеспечить необходимые поставки в Африку

Российская сторона подтвердила готовность ответственно исполнять все свои международные обязательства в области критически важных поставок в страны Африки, в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:10

2023-07-28T16:10

2023-07-28T16:15

здоровье - общество

африка

россия

санкт-петербург

сергей лавров

оон

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская сторона подтвердила готовность ответственно исполнять все свои международные обязательства в области критически важных поставок в страны Африки, в том числе на безвозмездной основе, сообщили в МИД РФ. Глава МИД России Сергей Лавров провел в четверг встречу с главами 31 внешнеполитического ведомства стран Африки "на полях" второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, отметили в дипведомстве. "Была подтверждена неизменная готовность ответственно и добросовестно исполнять все свои международные обязательства в части экспорта сельскохозяйственной продукции, удобрений, энергоносителей и других критически важных поставок в страны Африки, оказывать им поддержку, в том числе на безвозмездной основе, в деле выправления гуманитарной ситуации на континенте", - говорится в сообщении министерства о встрече главы МИД РФ с коллегами из африканских стран. В дипведомстве отметили, что стороны также обсудили вопросы вокруг реформирования ООН и обеспечения достойного представительства Африки в ее Совбезе. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886881665.html

https://ria.ru/20230728/tamozhnya-1886874225.html

африка

россия

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здоровье - общество, африка, россия, санкт-петербург, сергей лавров, оон, форум "россия — африка"