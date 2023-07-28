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Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
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23:52 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/posol-1887007702.html
Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ
Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ
Новым послом Греции в Москве станет Екатерини Ксагорари, сейчас возглавляющая диппредставительство Греции в Берне, сообщил портал militaire.gr. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:52
2023-07-28T23:52
в мире
греция
москва
берн (кантон)
екатерина насика
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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Новым послом Греции в Москве станет Екатерини Ксагорари, сейчас возглавляющая диппредставительство Греции в Берне, сообщил портал militaire.gr. Посол Греции в России Екатерини Насика покидает посольство в Москве, чтобы стать послом в Вашингтоне, пишет портал. "Даже у советских и американских послов в годы холодной войны не было таких "милостей", чтобы прыгать из одного ключевого посольства в другое, имеющее решающее значение", - отмечает он. "В посольство в Москве назначается Ксагорари, она переезжает из нашего посольства в Берне. Ранее она была послом в Австралии. То есть три поста посла подряд. Редкий случай", - отмечает издание. По его данным, проведён ряд других важных назначений. Бывший официальный представитель МИД и бывший генконсул Греции в Нью-Йорке Константинос Кутрас назначен генконсулом в Стамбуле. Послом в Анкаре назначен Теодорос Бизакис, советник-посланник в Вашингтон.
https://ria.ru/20230727/aktivisty-1886505555.html
https://ria.ru/20230129/partiya-1848271133.html
греция
москва
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в мире, греция, москва, берн (кантон), екатерина насика
В мире, Греция, Москва, Берн (кантон), Екатерина Насика
Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ

militaire.gr: новым послом Греции в Москве станет Екатерини Ксагорари

© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗдание посольства Греции в Москве
Здание посольства Греции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание посольства Греции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Новым послом Греции в Москве станет Екатерини Ксагорари, сейчас возглавляющая диппредставительство Греции в Берне, сообщил портал militaire.gr.
Посол Греции в России Екатерини Насика покидает посольство в Москве, чтобы стать послом в Вашингтоне, пишет портал.
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«
"Даже у советских и американских послов в годы холодной войны не было таких "милостей", чтобы прыгать из одного ключевого посольства в другое, имеющее решающее значение", - отмечает он.
«
"В посольство в Москве назначается Ксагорари, она переезжает из нашего посольства в Берне. Ранее она была послом в Австралии. То есть три поста посла подряд. Редкий случай", - отмечает издание.
По его данным, проведён ряд других важных назначений.
Бывший официальный представитель МИД и бывший генконсул Греции в Нью-Йорке Константинос Кутрас назначен генконсулом в Стамбуле.
Послом в Анкаре назначен Теодорос Бизакис, советник-посланник в Вашингтон.
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В миреГрецияМоскваБерн (кантон)Екатерина Насика
 
 
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