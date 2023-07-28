https://ria.ru/20230728/posol-1887007702.html
Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ
Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ
Новым послом Греции в Москве станет Екатерини Ксагорари, сейчас возглавляющая диппредставительство Греции в Берне, сообщил портал militaire.gr. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:52
2023-07-28T23:52
2023-07-28T23:52
в мире
греция
москва
берн (кантон)
екатерина насика
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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Новым послом Греции в Москве станет Екатерини Ксагорари, сейчас возглавляющая диппредставительство Греции в Берне, сообщил портал militaire.gr. Посол Греции в России Екатерини Насика покидает посольство в Москве, чтобы стать послом в Вашингтоне, пишет портал. "Даже у советских и американских послов в годы холодной войны не было таких "милостей", чтобы прыгать из одного ключевого посольства в другое, имеющее решающее значение", - отмечает он. "В посольство в Москве назначается Ксагорари, она переезжает из нашего посольства в Берне. Ранее она была послом в Австралии. То есть три поста посла подряд. Редкий случай", - отмечает издание. По его данным, проведён ряд других важных назначений. Бывший официальный представитель МИД и бывший генконсул Греции в Нью-Йорке Константинос Кутрас назначен генконсулом в Стамбуле. Послом в Анкаре назначен Теодорос Бизакис, советник-посланник в Вашингтон.
https://ria.ru/20230727/aktivisty-1886505555.html
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греция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, москва, берн (кантон), екатерина насика
В мире, Греция, Москва, Берн (кантон), Екатерина Насика
Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ
militaire.gr: новым послом Греции в Москве станет Екатерини Ксагорари