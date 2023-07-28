https://ria.ru/20230728/posol-1887007702.html

Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ

Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023

Греция сменит посла в Москве, пишут СМИ

Новым послом Греции в Москве станет Екатерини Ксагорари, сейчас возглавляющая диппредставительство Греции в Берне, сообщил портал militaire.gr. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T23:52

2023-07-28T23:52

2023-07-28T23:52

в мире

греция

москва

берн (кантон)

екатерина насика

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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Новым послом Греции в Москве станет Екатерини Ксагорари, сейчас возглавляющая диппредставительство Греции в Берне, сообщил портал militaire.gr. Посол Греции в России Екатерини Насика покидает посольство в Москве, чтобы стать послом в Вашингтоне, пишет портал. "Даже у советских и американских послов в годы холодной войны не было таких "милостей", чтобы прыгать из одного ключевого посольства в другое, имеющее решающее значение", - отмечает он. "В посольство в Москве назначается Ксагорари, она переезжает из нашего посольства в Берне. Ранее она была послом в Австралии. То есть три поста посла подряд. Редкий случай", - отмечает издание. По его данным, проведён ряд других важных назначений. Бывший официальный представитель МИД и бывший генконсул Греции в Нью-Йорке Константинос Кутрас назначен генконсулом в Стамбуле. Послом в Анкаре назначен Теодорос Бизакис, советник-посланник в Вашингтон.

https://ria.ru/20230727/aktivisty-1886505555.html

https://ria.ru/20230129/partiya-1848271133.html

греция

москва

берн (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, москва, берн (кантон), екатерина насика