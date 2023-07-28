https://ria.ru/20230728/port-1886750460.html
Порт в Мурманске может перестать быть незамерзающим, считает океанолог
Порт в Мурманске может перестать быть незамерзающим, считает океанолог - РИА Новости, 28.07.2023
Порт в Мурманске может перестать быть незамерзающим, считает океанолог
Разрушение Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (АМОЦ), включающей течение Гольфстрим, может привести к тому, что порт в Мурманске перестанет быть... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T03:42
2023-07-28T03:42
2023-07-28T07:54
мурманск
россия
португалия
мгу имени м. в. ломоносова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885434381_0:305:3078:2036_1920x0_80_0_0_dea18c5243d184cc3e0c4fc3f2b1f6ab.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Разрушение Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (АМОЦ), включающей течение Гольфстрим, может привести к тому, что порт в Мурманске перестанет быть незамерзающим, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Ранее газета Guardian сообщила, что согласно новому исследованию, Атлантическая меридиональная оборотная циркуляция (АМОЦ), включающая течение Гольфстрим, из-за глобального потепления может разрушиться во временном отрезке между 2025 и 2095 годами, наиболее вероятный пик - 2050 год. "Вряд ли Гольфстрим полностью остановится или исчезнет. Он скорее начнет большую часть своих вод перебрасывать в сторону Португалии, то есть усилится южная ветвь, а северная ветвь, которая называется Северо-Атлантическим течением, продолжение которого подходит к Мурманску, может ослабнуть… Возможно, Мурманск перестанет быть незамерзающим портом", - сказал Мухаметов. Эксперт отметил, что при этом глобальное потепление продолжает ускорять таяние ледников в Арктике. Площадь "ледяной шапки", которая покрывает Северный Ледовитый океан, сокращается "серьезными темпами". "Если раньше взаимодействие атмосферы и океана через лед было сильно затруднено, то теперь, безо льда, океан будет отдавать огромное количество тепла в атмосферу… Арктика будет значительно теплеть", - добавил Мухаметов.
https://ria.ru/20230614/aviareys-1877940104.html
https://ria.ru/20230326/ekspeditsiya-1860678486.html
мурманск
россия
португалия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885434381_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_f4026e85d0f68fa718a27e69c053cabb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, россия, португалия, мгу имени м. в. ломоносова, общество
Мурманск, Россия, Португалия, МГУ имени М. В. Ломоносова, Общество
Порт в Мурманске может перестать быть незамерзающим, считает океанолог
Океанолог: Россия лишится незамерзающего порта в Мурманске из-за "коллапса" Гольфстрима