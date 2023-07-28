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В Молдавии выделят более ста тысяч долларов на помощь беженцам с Украины - РИА Новости, 28.07.2023
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21:42 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/pomosch-1886997050.html
В Молдавии выделят более ста тысяч долларов на помощь беженцам с Украины
В Молдавии выделят более ста тысяч долларов на помощь беженцам с Украины - РИА Новости, 28.07.2023
В Молдавии выделят более ста тысяч долларов на помощь беженцам с Украины
Более 2 миллионов леев (113 тысяч долларов) из интервенционного фонда правительства Молдавии будет выделено на помощь беженцам с Украины, такое решение приняла... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:42
2023-07-28T21:42
в мире
молдавия
украина
здоровье - общество
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Более 2 миллионов леев (113 тысяч долларов) из интервенционного фонда правительства Молдавии будет выделено на помощь беженцам с Украины, такое решение приняла молдавская Комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба правительства республики. "На содержание центров временного размещения беженцев, учрежденных органами местного публичного управления второго уровня, будет выделено 928 тысяч леев (52 тысячи долларов), а учрежденных органами госуправления первого уровня - 147 тысяч леев (более 8 тысяч долларов). На эти же цели Министерство труда и социальной защиты населения получит 976 тысяч леев (более 55 тысяч долларов), а Министерство образования и исследований - 16 тысяч леев (около тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Украинские беженцы также смогут рассчитывать на получение медицинской помощи, даже если они находятся в процессе получения статуса временной защиты. Расходы на оказание медицинской помощи возьмет на себя Национальная медицинская страховая компания. Решение касается неотложной и первичной медицинской помощи, бесплатного медосмотра. В Молдавии с февраля прошлого года действует режим чрезвычайного положения. Власти аргументировали его продление энергетическим кризисом, а также необходимостью защиты украинских беженцев. Однако правительство Речана, которое вступило в должность 16 февраля и уже трижды выступало за продление режима ЧП, делает акцент на угрозах для безопасности страны. Во время режима ЧП не предполагается проведение избирательных процессов. Однако парламент Молдавии принял постановление, в котором прописано, что действие ЧП не повлияет на проведение местных выборов, которые пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20230717/bezhentsy-1884686110.html
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в мире, молдавия, украина, здоровье - общество
В мире, Молдавия, Украина, Здоровье - Общество
В Молдавии выделят более ста тысяч долларов на помощь беженцам с Украины

Из фонда Молдавии выделят более ста тысяч долларов на помощь беженцам с Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Более 2 миллионов леев (113 тысяч долларов) из интервенционного фонда правительства Молдавии будет выделено на помощь беженцам с Украины, такое решение приняла молдавская Комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба правительства республики.
«
"На содержание центров временного размещения беженцев, учрежденных органами местного публичного управления второго уровня, будет выделено 928 тысяч леев (52 тысячи долларов), а учрежденных органами госуправления первого уровня - 147 тысяч леев (более 8 тысяч долларов). На эти же цели Министерство труда и социальной защиты населения получит 976 тысяч леев (более 55 тысяч долларов), а Министерство образования и исследований - 16 тысяч леев (около тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
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Украинские беженцы также смогут рассчитывать на получение медицинской помощи, даже если они находятся в процессе получения статуса временной защиты. Расходы на оказание медицинской помощи возьмет на себя Национальная медицинская страховая компания. Решение касается неотложной и первичной медицинской помощи, бесплатного медосмотра.
В Молдавии с февраля прошлого года действует режим чрезвычайного положения. Власти аргументировали его продление энергетическим кризисом, а также необходимостью защиты украинских беженцев. Однако правительство Речана, которое вступило в должность 16 февраля и уже трижды выступало за продление режима ЧП, делает акцент на угрозах для безопасности страны. Во время режима ЧП не предполагается проведение избирательных процессов. Однако парламент Молдавии принял постановление, в котором прописано, что действие ЧП не повлияет на проведение местных выборов, которые пройдут 5 ноября.
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