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США и Италия собираются оказывать Киеву военную помощь длительное время

США и Италия собираются оказывать Киеву военную помощь длительное время - РИА Новости, 28.07.2023

США и Италия собираются оказывать Киеву военную помощь длительное время

США и Италия планируют выделять Украине военную и иные разновидности помощи столь долго, сколько это будет необходимо, говорится в распространенном в четверг... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T01:09

2023-07-28T01:09

2023-07-28T01:09

в мире

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россия

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джо байден

джорджа мелони

сша

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. США и Италия планируют выделять Украине военную и иные разновидности помощи столь долго, сколько это будет необходимо, говорится в распространенном в четверг совместном заявлении лидеров двух стран. "США и Италия намерены продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине столько, сколько потребуется, с фокусом на достижение справедливого и прочного мира при полном уважении Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Помимо этого, лидеры двух стран согласились с необходимостью устранить глобальные последствия украинского конфликта, в том числе в контексте энергетической и продовольственной безопасности наиболее уязвимых стран. "Президент и премьер-министр подтвердили важность предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море и осудили односторонний выход РФ из Черноморской инициативы, которая сыграла важную роль в снижении мировых цен на продовольствие", - отмечается в заявлении. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230728/tanki-1886745649.html

украина

россия

италия

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в мире, украина, россия, италия, джо байден, джорджа мелони, сша