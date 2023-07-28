США и Италия собираются оказывать Киеву военную помощь длительное время
США и Италия собираются оказывать Украине военную и иную помощь "столько, сколько нужно"
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. США и Италия планируют выделять Украине военную и иные разновидности помощи столь долго, сколько это будет необходимо, говорится в распространенном в четверг совместном заявлении лидеров двух стран.
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"США и Италия намерены продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине столько, сколько потребуется, с фокусом на достижение справедливого и прочного мира при полном уважении Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Помимо этого, лидеры двух стран согласились с необходимостью устранить глобальные последствия украинского конфликта, в том числе в контексте энергетической и продовольственной безопасности наиболее уязвимых стран.
"Президент и премьер-министр подтвердили важность предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море и осудили односторонний выход РФ из Черноморской инициативы, которая сыграла важную роль в снижении мировых цен на продовольствие", - отмечается в заявлении.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.