https://ria.ru/20230728/pogoda-1886880321.html

В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни

В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни - РИА Новости, 28.07.2023

В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни

Облачная погода и ливни в центре европейской части России прогнозируются в пятницу и в субботу днем в Москве и соседних регионах, температура понизится на 6-8... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:50

2023-07-28T15:50

2023-07-28T15:50

общество

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

россия

ярославская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Облачная погода и ливни в центре европейской части России прогнозируются в пятницу и в субботу днем в Москве и соседних регионах, температура понизится на 6-8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ливни будут практически во всех центральных областях сегодня и завтра. 29 июля будут уже и на северо-востоке Центрального федерального округа – в Ивановской, Костромской, Владимирской, Ярославской областях. Осадки заметные", - сказал Вильфанд. Кроме того, по его словам, сегодня ночью в Москве, Подмосковье и сопредельных регионах произойдёт изменение направленности воздушных потоков. "Вместо южного воздуха, который сейчас определяет погоду, уже завтра днем произойдет понижение примерно на 6-8 градусов, и максимальные значения в Москве и области будут около 20 градусов. Такая погода явно не соответствует третьей декаде июля", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230728/pogoda-1886752565.html

https://ria.ru/20230726/pogoda-1886313162.html

москва

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