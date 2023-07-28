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В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни - РИА Новости, 28.07.2023
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15:50 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/pogoda-1886880321.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни
В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни - РИА Новости, 28.07.2023
В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни
Облачная погода и ливни в центре европейской части России прогнозируются в пятницу и в субботу днем в Москве и соседних регионах, температура понизится на 6-8... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:50
2023-07-28T15:50
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
россия
ярославская область
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Облачная погода и ливни в центре европейской части России прогнозируются в пятницу и в субботу днем в Москве и соседних регионах, температура понизится на 6-8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ливни будут практически во всех центральных областях сегодня и завтра. 29 июля будут уже и на северо-востоке Центрального федерального округа – в Ивановской, Костромской, Владимирской, Ярославской областях. Осадки заметные", - сказал Вильфанд. Кроме того, по его словам, сегодня ночью в Москве, Подмосковье и сопредельных регионах произойдёт изменение направленности воздушных потоков. "Вместо южного воздуха, который сейчас определяет погоду, уже завтра днем произойдет понижение примерно на 6-8 градусов, и максимальные значения в Москве и области будут около 20 градусов. Такая погода явно не соответствует третьей декаде июля", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230728/pogoda-1886752565.html
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общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, россия, ярославская область
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Россия, Ярославская область
В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни

Вильфанд: облачная погода и ливни прогнозируются в пятницу и в субботу в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Облачная погода и ливни в центре европейской части России прогнозируются в пятницу и в субботу днем в Москве и соседних регионах, температура понизится на 6-8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Ливни будут практически во всех центральных областях сегодня и завтра. 29 июля будут уже и на северо-востоке Центрального федерального округа – в Ивановской, Костромской, Владимирской, Ярославской областях. Осадки заметные", - сказал Вильфанд.
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Кроме того, по его словам, сегодня ночью в Москве, Подмосковье и сопредельных регионах произойдёт изменение направленности воздушных потоков.
«
"Вместо южного воздуха, который сейчас определяет погоду, уже завтра днем произойдет понижение примерно на 6-8 градусов, и максимальные значения в Москве и области будут около 20 градусов. Такая погода явно не соответствует третьей декаде июля", - добавил синоптик.
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ОбществоМоскваРоман ВильфандГидрометцентрРоссияЯрославская область
 
 
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