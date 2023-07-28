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В Киеве заявили, что Катар выделит Украине сто миллионов долларов - РИА Новости, 28.07.2023
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15:15 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/podderzhka-1886872075.html
В Киеве заявили, что Катар выделит Украине сто миллионов долларов
В Киеве заявили, что Катар выделит Украине сто миллионов долларов - РИА Новости, 28.07.2023
В Киеве заявили, что Катар выделит Украине сто миллионов долларов
Катар выделит Украине 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной поддержки, заявил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:15
2023-07-28T15:15
в мире
украина
денис шмыгаль
катар
цены на нефть
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Катар выделит Украине 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной поддержки, заявил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В пятницу катарский МИД сообщил, что премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл с визитом на Украину. "Катар выделяет Украине 100 миллионов долларов гуманитарной поддержки", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале по итогам встречи с катарским премьером. По словам Шмыгаля, эти средства будут направлены на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарное разминирование и другие социальные и гуманитарные проекты. Он отметил, что по итогам встречи была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве между странами в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. Кроме того, стороны обсудили украинскую "формулу мира".
https://ria.ru/20230722/vosstanovlenie-1885733663.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, катар, цены на нефть
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Катар, Цены на нефть
В Киеве заявили, что Катар выделит Украине сто миллионов долларов

Шмыгаль: Катар выделит Украине сто миллионов долларов в качестве гуманитарной поддержки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает на съезде партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Катар выделит Украине 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной поддержки, заявил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В пятницу катарский МИД сообщил, что премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл с визитом на Украину.
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«
"Катар выделяет Украине 100 миллионов долларов гуманитарной поддержки", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале по итогам встречи с катарским премьером.
По словам Шмыгаля, эти средства будут направлены на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарное разминирование и другие социальные и гуманитарные проекты. Он отметил, что по итогам встречи была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве между странами в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. Кроме того, стороны обсудили украинскую "формулу мира".
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В миреУкраинаДенис ШмыгальКатарЦены на нефть
 
 
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