https://ria.ru/20230728/pirog-1886853049.html

Десятиметровый яблочный пирог испекут в Липецкой области

Десятиметровый яблочный пирог испекут в Липецкой области - РИА Новости, 28.07.2023

Десятиметровый яблочный пирог испекут в Липецкой области

Десятиметровый яблочный пирог испекут в Липецкой области в предстоящие выходные для гостей X межрегионального гастрономического фестиваля "Раненбургское... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:09

2023-07-28T14:09

2023-07-28T14:09

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886856883_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1f80e213cacb55c39331cd8538a6894.jpg

ЛИПЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Десятиметровый яблочный пирог испекут в Липецкой области в предстоящие выходные для гостей X межрегионального гастрономического фестиваля "Раненбургское застолье", который пройдет в Чаплыгине, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как отметил губернатор, яблочный пирог – традиционное блюдо фестиваля. Ежегодно он увеличивается на один метр, поэтому в этом году его длина составит десять метров. Пирогом угощаются все гости фестиваля. Кроме этого, для любителей вкусно поесть на фестивале будет работать "Резиденция мирового повара", где будет накрыт огромный стол и представлены традиционные блюда сельских поселений района. Традиционно будет выбран лучший повар фестиваля. По словам Артамонова, праздничные мероприятия начнутся уже сегодня. Вечером откроется "Город мастеров", "Детская кулинарная школа" и "Кукольный двор". Клубы военно-исторической реконструкции покажут свои выступления. В субботней программе - ярмарка местных сельхозкооперативов, изделия народных промыслов и сувениров, музейные площадки, выставки, фотозоны, чайная поляна, конкурс гармонистов и частушечниц. В конце мероприятия запланирован вечер отдыха с муниципальным духовым оркестром и концертная программа. Организаторы фестиваля ожидают несколько тысяч гостей. "Этот фестиваль уже обзавелся постоянными почитателями, которые каждый год стараются попасть на него. Кроме того, он привлекает все новых и новых гостей. Гастрономические фестивали и гастротуризм вообще становятся трендом и не только в нашем регионе, но и в стране. Народ голосует за такие мероприятия массовостью", –сообщил Артамонов.

https://ria.ru/20220722/gastrofestival-1804300487.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, туризм