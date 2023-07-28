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Ford отзывает в США почти 900 тысяч автомобилей - РИА Новости, 28.07.2023
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16:54 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/pikapy-1886915851.html
Ford отзывает в США почти 900 тысяч автомобилей
Ford отзывает в США почти 900 тысяч автомобилей - РИА Новости, 28.07.2023
Ford отзывает в США почти 900 тысяч автомобилей
Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 900 тысяч пикапов модели F-150 из-за возможности внезапного срабатывания тормозов, следует РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:54
2023-07-28T16:54
экономика
сша
авто
генри форд
ford motor
f-15se
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 900 тысяч пикапов модели F-150 из-за возможности внезапного срабатывания тормозов, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Всего компания отзывает 870 701 пикап. "Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили F-150 выпуска 2021-2023 годов с одинарной выхлопной системой. Контакт с картеру заднего моста может привести к повреждению жгута проводов, что приводит к неожиданному срабатыванию электрического стояночного моста", - пишет регулятор. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
https://ria.ru/20230619/novinki-1879119438.html
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экономика, сша, авто, генри форд, ford motor, f-15se
Экономика, США, Авто, Генри Форд, Ford Motor, F-15SE
Ford отзывает в США почти 900 тысяч автомобилей

Ford отзывает в США 871 тысячу пикапов из-за возможности резкого срабатывания тормозов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 900 тысяч пикапов модели F-150 из-за возможности внезапного срабатывания тормозов, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Всего компания отзывает 870 701 пикап.
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"Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили F-150 выпуска 2021-2023 годов с одинарной выхлопной системой. Контакт с картеру заднего моста может привести к повреждению жгута проводов, что приводит к неожиданному срабатыванию электрического стояночного моста", - пишет регулятор.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
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