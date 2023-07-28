https://ria.ru/20230728/pikapy-1886915851.html

Ford отзывает в США почти 900 тысяч автомобилей

Ford отзывает в США почти 900 тысяч автомобилей - РИА Новости, 28.07.2023

Ford отзывает в США почти 900 тысяч автомобилей

Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 900 тысяч пикапов модели F-150 из-за возможности внезапного срабатывания тормозов, следует РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:54

2023-07-28T16:54

2023-07-28T16:54

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авто

генри форд

ford motor

f-15se

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 900 тысяч пикапов модели F-150 из-за возможности внезапного срабатывания тормозов, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Всего компания отзывает 870 701 пикап. "Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили F-150 выпуска 2021-2023 годов с одинарной выхлопной системой. Контакт с картеру заднего моста может привести к повреждению жгута проводов, что приводит к неожиданному срабатыванию электрического стояночного моста", - пишет регулятор. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.

https://ria.ru/20230619/novinki-1879119438.html

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экономика, сша, авто, генри форд, ford motor, f-15se