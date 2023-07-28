https://ria.ru/20230728/peterburg-1886981185.html
Иностранец рассказал, чем его поразили жители Санкт-Петербурга
Иностранец рассказал, чем его поразили жители Санкт-Петербурга - РИА Новости, 28.07.2023
Иностранец рассказал, чем его поразили жители Санкт-Петербурга
Гость второго саммита "Россия - Африка" Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай (Chifamba Wallace Munyaradzi Tonderai) из Зимбабве, который учится в медицинском... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:58
2023-07-28T19:58
2023-07-28T19:58
роберт рождественский
мариинский театр
санкт-петербург
россия
зимбабве
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Гость второго саммита "Россия - Африка" Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай (Chifamba Wallace Munyaradzi Tonderai) из Зимбабве, который учится в медицинском институте в Нижнем Новгороде, рассказал РИА Новости, что вежливость жителей Санкт-Петербурга произвела на него большое впечатление. "Я всего два раза здесь был. Отличие Санкт-Петербурга от очень многих крупных городов, мне показалось, заключается в том, что люди здесь вежливые. Не то что в других городах люди нехорошие, но более серьезные, все в делах, даже страшно просто... спросить человека, как дойти туда или сюда. А в Питере, помню, в прошлый раз мы спросили - и человек не только показал, куда идти, но даже предлагал дойти с нами, чтобы мы не потерялись", - сказал Тондерай. По его впечатлениям, жители Петербурга улыбаются чаще, чем жители других российских мегаполисов. Он добавил, что пока не побывал ни в Эрмитаже, ни в Мариинском театре, поскольку балет для него "слишком классическое искусство". Но это не мешает ему любить русскую классическую литературу. "Обожаю Достоевского, особенно роман "Идиот". (Эта книга) прямо захватила сердце", - признался африканец. В знак любви к российской литературе он на русском языке наизусть прочитал стихотворение Роберта Рождественского "Все начинается с любви".
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роберт рождественский, мариинский театр, санкт-петербург, россия, зимбабве, экономика, форум "россия — африка"
Роберт Рождественский, Мариинский театр, Санкт-Петербург, Россия, Зимбабве, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Иностранец рассказал, чем его поразили жители Санкт-Петербурга
Живущего в России студента из Зимбабве впечатлила вежливость жителей Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Гость второго саммита "Россия - Африка" Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай (Chifamba Wallace Munyaradzi Tonderai) из Зимбабве, который учится в медицинском институте в Нижнем Новгороде, рассказал РИА Новости, что вежливость жителей Санкт-Петербурга произвела на него большое впечатление.
"Я всего два раза здесь был. Отличие Санкт-Петербурга от очень многих крупных городов, мне показалось, заключается в том, что люди здесь вежливые. Не то что в других городах люди нехорошие, но более серьезные, все в делах, даже страшно просто... спросить человека, как дойти туда или сюда. А в Питере, помню, в прошлый раз мы спросили - и человек не только показал, куда идти, но даже предлагал дойти с нами, чтобы мы не потерялись", - сказал Тондерай.
По его впечатлениям, жители Петербурга улыбаются чаще, чем жители других российских мегаполисов.
Он добавил, что пока не побывал ни в Эрмитаже, ни в Мариинском театре
, поскольку балет для него "слишком классическое искусство". Но это не мешает ему любить русскую классическую литературу.
"Обожаю Достоевского, особенно роман "Идиот". (Эта книга) прямо захватила сердце", - признался африканец.
В знак любви к российской литературе он на русском языке наизусть прочитал стихотворение Роберта Рождественского
"Все начинается с любви".
"Ну вообще!" Студент из Зимбабве рассказал, чем его поразила русская жена