https://ria.ru/20230728/peterburg-1886767238.html
На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь
На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь - РИА Новости, 28.07.2023
На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь
На въезде на площадку форума "Россия-Африка" в Петербурге вновь образовались очереди на досмотр, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:07
2023-07-28T09:07
2023-07-28T09:07
санкт-петербург
сочи
форум "россия — африка"
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. На въезде на площадку форума "Россия-Африка" в Петербурге вновь образовались очереди на досмотр, передает корреспондент РИА Новости. Время поездки из центра города до площадки проведения мероприятия составит около одного часа с учетом всех досмотров. Сегодня в Санкт-Петербурге идет дождь. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230728/sammit-1886685575.html
https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886757739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, сочи, форум "россия — африка", общество
Санкт-Петербург, Сочи, Форум "Россия — Африка", Общество
На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь
На въезде на площадку форума "Россия — Африка" вновь образовались очереди на досмотр