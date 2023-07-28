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На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь - РИА Новости, 28.07.2023
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09:07 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/peterburg-1886767238.html
На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь
На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь - РИА Новости, 28.07.2023
На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь
На въезде на площадку форума "Россия-Африка" в Петербурге вновь образовались очереди на досмотр, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:07
2023-07-28T09:07
санкт-петербург
сочи
форум "россия — африка"
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. На въезде на площадку форума "Россия-Африка" в Петербурге вновь образовались очереди на досмотр, передает корреспондент РИА Новости. Время поездки из центра города до площадки проведения мероприятия составит около одного часа с учетом всех досмотров. Сегодня в Санкт-Петербурге идет дождь. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230728/sammit-1886685575.html
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санкт-петербург, сочи, форум "россия — африка", общество
Санкт-Петербург, Сочи, Форум "Россия — Африка", Общество
На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь

На въезде на площадку форума "Россия — Африка" вновь образовались очереди на досмотр

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума "Россия - Африка"
Участники форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники форума "Россия - Африка". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. На въезде на площадку форума "Россия-Африка" в Петербурге вновь образовались очереди на досмотр, передает корреспондент РИА Новости.
Время поездки из центра города до площадки проведения мероприятия составит около одного часа с учетом всех досмотров.
Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Жаркие дискуссии и подписание важных документов. Саммит Россия — Африка
Вчера, 09:00
Сегодня в Санкт-Петербурге идет дождь.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Минпромторг планирует создать торговую компанию для выхода на рынок Африки
Вчера, 06:48
 
Санкт-ПетербургСочиФорум "Россия — Африка"Общество
 
 
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