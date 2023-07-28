https://ria.ru/20230728/peterburg-1886767238.html

На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь

На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь - РИА Новости, 28.07.2023

На площадку форума "Россия — Африка" вновь образовалась очередь

На въезде на площадку форума "Россия-Африка" в Петербурге вновь образовались очереди на досмотр, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:07

2023-07-28T09:07

2023-07-28T09:07

санкт-петербург

сочи

форум "россия — африка"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886619105_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_ae26e49a388fd687059a1760104ab7e5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. На въезде на площадку форума "Россия-Африка" в Петербурге вновь образовались очереди на досмотр, передает корреспондент РИА Новости. Время поездки из центра города до площадки проведения мероприятия составит около одного часа с учетом всех досмотров. Сегодня в Санкт-Петербурге идет дождь. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230728/sammit-1886685575.html

https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886757739.html

санкт-петербург

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, сочи, форум "россия — африка", общество