https://ria.ru/20230728/pereezd-1886846935.html
ФРТ: из аварийных домов в Красноярском крае переехали 15 тысяч человек
ФРТ: из аварийных домов в Красноярском крае переехали 15 тысяч человек - РИА Новости, 28.07.2023
ФРТ: из аварийных домов в Красноярском крае переехали 15 тысяч человек
Почти 15 тысяч человек в Красноярском крае переехали из аварийных домов по нацпроекту "Жилье и городская среда", говорится в сообщении Фонда развития... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:49
2023-07-28T13:49
2023-07-28T13:49
ильшат шагиахметов
михаил котюков
красноярский край
красноярск
фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Почти 15 тысяч человек в Красноярском крае переехали из аварийных домов по нацпроекту "Жилье и городская среда", говорится в сообщении Фонда развития территорий, который является оператором госпрограмм переселения граждан из аварийного жилищного фонда. "В Красноярском крае по нацпроекту, стартовавшему в 2019 году, переехали из непригодных для проживания домов порядка 15 тысяч человек, было расселено более 253 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Это достаточно высокий показатель среди всех субъектов - участников программы", - приводятся в нем слова генерального директора фонда Ильшата Шагиахметова. Он напомнил, что в Красноярском крае переселение из аварийных домов осуществляется несколькими способами по выбору собственников. Для них могут построить новый дом, приобрести квартиры у застройщиков, на вторичном рынке жилья или выплатить возмещение за изымаемое жилое помещение. В регионе для жителей аварийных домов за это время возвели 47 новостроек. С начала 2023 года в Красноярском крае из аварийных домов площадью 17 тысяч квадратных метров переехали 912 человек, также указывается в сообщении. В нем добавляется, что для переселения жителей по программе в крае ведется активное строительство. Одновременно возводится по одному дому в Красноярске, Боготоле, Дивногорске и селе Верхнепашино Енисейского района. Два дома строят в селе Новобирилюссы, а в Таймырском Долгано-Ненецком районе речь идет о девяти новостройках. В Лесосибирске для переселения жителей аварийных домов создают целый микрорайон из десяти пятиэтажек, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию шесть новостроек. "Мы завершим текущую программу по переселению из аварийного жилья на год раньше, чем планировали, в 2024 году. Регион уже начал подготовку к выполнению следующей программы, реализация которой начнется в 2025 году. В рамках новой программы в Красноярском крае будет расселено не меньше аварийного жилья, чем по действующей", – цитирует пресс-служба фонда врио губернатора края Михаила Котюкова. В настоящее время, по информации Министерства строительства края, проводятся сбор и анализ данных о количестве аварийного жилья во всех муниципалитетах, участвующих в программе. В новую программу переселения войдут дома, признанные аварийными с января 2017-го по январь 2022 года. В сообщении напоминается, что с 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За это время из аварийных домов в России переехали свыше 540 тысяч человек. Всего в ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 миллионов квадратных метров, в которых проживает около 530 тысяч россиян.
https://ria.ru/20230510/prava-1870893219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильшат шагиахметов, михаил котюков, красноярский край, красноярск, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Ильшат Шагиахметов, Михаил Котюков, Красноярский край, Красноярск, Фонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Почти 15 тысяч человек в Красноярском крае переехали из аварийных домов по нацпроекту "Жилье и городская среда", говорится в сообщении Фонда развития территорий, который является оператором госпрограмм переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
"В Красноярском крае по нацпроекту, стартовавшему в 2019 году, переехали из непригодных для проживания домов порядка 15 тысяч человек, было расселено более 253 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Это достаточно высокий показатель среди всех субъектов - участников программы", - приводятся в нем слова генерального директора фонда Ильшата Шагиахметова
.
Он напомнил, что в Красноярском крае переселение из аварийных домов осуществляется несколькими способами по выбору собственников. Для них могут построить новый дом, приобрести квартиры у застройщиков, на вторичном рынке жилья или выплатить возмещение за изымаемое жилое помещение. В регионе для жителей аварийных домов за это время возвели 47 новостроек.
С начала 2023 года в Красноярском крае из аварийных домов площадью 17 тысяч квадратных метров переехали 912 человек, также указывается в сообщении.
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В нем добавляется, что для переселения жителей по программе в крае ведется активное строительство. Одновременно возводится по одному дому в Красноярске
, Боготоле
, Дивногорске
и селе Верхнепашино Енисейского района
. Два дома строят в селе Новобирилюссы, а в Таймырском Долгано-Ненецком районе
речь идет о девяти новостройках. В Лесосибирске
для переселения жителей аварийных домов создают целый микрорайон из десяти пятиэтажек, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию шесть новостроек.
"Мы завершим текущую программу по переселению из аварийного жилья на год раньше, чем планировали, в 2024 году. Регион уже начал подготовку к выполнению следующей программы, реализация которой начнется в 2025 году. В рамках новой программы в Красноярском крае будет расселено не меньше аварийного жилья, чем по действующей", – цитирует пресс-служба фонда врио губернатора края Михаила Котюкова
.
В настоящее время, по информации Министерства строительства края, проводятся сбор и анализ данных о количестве аварийного жилья во всех муниципалитетах, участвующих в программе. В новую программу переселения войдут дома, признанные аварийными с января 2017-го по январь 2022 года.
В сообщении напоминается, что с 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За это время из аварийных домов в России
переехали свыше 540 тысяч человек. Всего в ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 миллионов квадратных метров, в которых проживает около 530 тысяч россиян.