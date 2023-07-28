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СФ одобрил закон о сроке срочного трудового договора с педагогами вузов
СФ одобрил закон о сроке срочного трудового договора с педагогами вузов - РИА Новости, 28.07.2023
СФ одобрил закон о сроке срочного трудового договора с педагогами вузов
Сенаторы одобрили закон, обязывающий администрацию вузов заключать трудовые контракты с педагогами минимум на три года. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:55
2023-07-28T20:55
2023-07-28T20:55
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий администрацию вузов заключать трудовые контракты с педагогами минимум на три года. "В соответствии с нашими поправками трудовые контракты с педагогами вузов будут заключаться минимум на три года. При этом, как и ранее, с ними может быть заключен бессрочный или пятилетний трудовой договор", - сказала РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова. Она отметила, что администрация вуза только в исключительных случаях сможет заключить договор с педагогом на срок "менее трех лет, но не менее, чем на один год, при этом должна обосновать причину такого срока объективными обстоятельствами". По ее словам, это позволит педагогам предпенсионного возраста и молодым преподавателям обрести стабильную профессию. Закон устанавливает, что трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в вузах заключаются на неопределенный срок либо на определенный срок, соответствующие срокам избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности. Документ также устанавливает, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в спецоперации, приостанавливается. Кроме того, устанавливается, что работодатель в период приостановления действия трудового договора вправе выплачивать работнику материальную помощь.
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий администрацию вузов заключать трудовые контракты с педагогами минимум на три года.
"В соответствии с нашими поправками трудовые контракты с педагогами вузов будут заключаться минимум на три года. При этом, как и ранее, с ними может быть заключен бессрочный или пятилетний трудовой договор", - сказала РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова.
Она отметила, что администрация вуза только в исключительных случаях сможет заключить договор с педагогом на срок "менее трех лет, но не менее, чем на один год, при этом должна обосновать причину такого срока объективными обстоятельствами". По ее словам, это позволит педагогам предпенсионного возраста и молодым преподавателям обрести стабильную профессию.
Закон устанавливает, что трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в вузах заключаются на неопределенный срок либо на определенный срок, соответствующие срокам избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности.
Документ также устанавливает, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в спецоперации, приостанавливается. Кроме того, устанавливается, что работодатель в период приостановления действия трудового договора вправе выплачивать работнику материальную помощь.