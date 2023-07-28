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Процесс восстановления отношений с Африкой будет нарастать, уверен Путин

Процесс восстановления отношений с Африкой будет нарастать, уверен Путин - РИА Новости, 28.07.2023

Процесс восстановления отношений с Африкой будет нарастать, уверен Путин

Россия в какой-то момент стала уделять меньше внимания Африке, но с учетом потенциала континента процесс взаимодействия между странами будет только нарастать,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:04

2023-07-28T12:04

2023-07-28T12:04

форум "россия — африка"

владимир путин

африка

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия в какой-то момент стала уделять меньше внимания Африке, но с учетом потенциала континента процесс взаимодействия между странами будет только нарастать, заявил президент России Владимир Путин. "Уважаемый коллега сказал, что у некоторых вызывает удивление растущее внимание России к Африке. Я думаю, что это не удивление, это какое-то настороженное отношение к этому процессу. Но удивляет скорее другое, что в какой-то момент Россия стала меньше уделять внимания Африке, несмотря на то, что у нас накоплен такой положительный опыт был в прежние десятилетия, но все-таки должного внимания африканскому направлению не уделяли", - сказал Путин на саммите "Россия-Африка". Однако, добавил президент РФ, "с учетом будущего Африки, с учетом потенциала Африки и с учетом наших накопленных достижений прошлых десятилетий, это абсолютно естественно, что мы, Россия и Африка, восстанавливаем наши отношения, и этот процесс будет только нарастать". "Сегодняшняя наша работа совместная - как раз попытка двигаться в этом направлении", - подчеркнул глава российского государства. Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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форум "россия — африка", владимир путин, африка, в мире