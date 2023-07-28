https://ria.ru/20230728/obyski-1886993570.html

В тамбовском министерстве экологии прошли обыски

В тамбовском министерстве экологии прошли обыски - РИА Новости, 28.07.2023

В тамбовском министерстве экологии прошли обыски

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров подтвердил РИА Новости факт обысков в министерстве экологии и заверил, что руководство ведомства помогает... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T21:06

2023-07-28T21:06

2023-07-28T21:09

тамбовская область

максим егоров

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров подтвердил РИА Новости факт обысков в министерстве экологии и заверил, что руководство ведомства помогает правоохранителям. По данным издания "ПроТамбов", обыски связаны с уголовным делом по факту растраты бюджетных средств чиновниками. На портале сообщается, что при закупке была завышена стоимость мусоросортировочных станций для Петровского и Мордовского районов. "Глава региона в курсе проводимых мероприятий. Руководство министерства оказывает всё необходимое содействие правоохранительным органам", — сообщили в правительстве Тамбовской области, отвечая на вопрос о проведении обысков в министерстве экологии.

https://ria.ru/20230726/khischeniya-1886468760.html

тамбовская область

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тамбовская область, максим егоров, происшествия