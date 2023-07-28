https://ria.ru/20230728/obvineniya-1886808059.html

СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам

СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам - РИА Новости, 28.07.2023

СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам, в том числе бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:55

2023-07-28T11:55

2023-07-28T12:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам, в том числе бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению Мойсюку, за обстрелы населенных пунктов Донбасса их подразделениями, в результате которых погибли и были ранены свыше 100 человек, говорится в телеграм-канале СК."Заочно предъявлено обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой "Восток" Игорю Палагнюку, бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку. В 2016, 2017, 2019 годах они командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ЛДНР. В результате погибли и получили ранения свыше 100 человек. Принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230728/rassledovanie-1886809229.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия