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СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам - РИА Новости, 28.07.2023
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11:55 28.07.2023 (обновлено: 12:02 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/obvineniya-1886808059.html
СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам
СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам - РИА Новости, 28.07.2023
СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам, в том числе бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:55
2023-07-28T12:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам, в том числе бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению Мойсюку, за обстрелы населенных пунктов Донбасса их подразделениями, в результате которых погибли и были ранены свыше 100 человек, говорится в телеграм-канале СК."Заочно предъявлено обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой "Восток" Игорю Палагнюку, бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку. В 2016, 2017, 2019 годах они командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ЛДНР. В результате погибли и получили ранения свыше 100 человек. Принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам

СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам, в том числе Мойсюку

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам, в том числе бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению Мойсюку, за обстрелы населенных пунктов Донбасса их подразделениями, в результате которых погибли и были ранены свыше 100 человек, говорится в телеграм-канале СК.
"Заочно предъявлено обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой "Восток" Игорю Палагнюку, бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку. В 2016, 2017, 2019 годах они командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ЛДНР. В результате погибли и получили ранения свыше 100 человек. Принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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