https://ria.ru/20230728/obstrel-1887004614.html

ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка

ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка - РИА Новости, 28.07.2023

ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка

Украинские военные нанесли удар в район площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T23:02

2023-07-28T23:02

2023-07-28T23:02

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар в район площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. В области поражения оказались сквер и ряд магазинов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, специалисты устраняют последствия обстрела. Ранее ВСУ уже нанесли артиллерийский удар по Киевскому району города, вследствие чего погиб мирный житель, а еще трое, в том числе ребенок, получили ранения.

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по центру Донецка ВСУ нанесли удар по району площади Дзержинского в центре Донецка. В области поражения оказались сквер и ряд магазинов. По предварительным данным обошлось без пострадавших. 2023-07-28T23:02 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк