https://ria.ru/20230728/obstrel-1887004614.html
ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка
ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка
Украинские военные нанесли удар в район площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:02
2023-07-28T23:02
2023-07-28T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар в район площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. В области поражения оказались сквер и ряд магазинов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, специалисты устраняют последствия обстрела. Ранее ВСУ уже нанесли артиллерийский удар по Киевскому району города, вследствие чего погиб мирный житель, а еще трое, в том числе ребенок, получили ранения.
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия удара ВСУ по центру Донецка
ВСУ нанесли удар по району площади Дзержинского в центре Донецка. В области поражения оказались сквер и ряд магазинов. По предварительным данным обошлось без пострадавших.
2023-07-28T23:02
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецк
ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка
Украинские войска нанесли удар в район площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка