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ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/obstrel-1887004614.html
ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка
ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка
Украинские военные нанесли удар в район площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:02
2023-07-28T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар в район площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. В области поражения оказались сквер и ряд магазинов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, специалисты устраняют последствия обстрела. Ранее ВСУ уже нанесли артиллерийский удар по Киевскому району города, вследствие чего погиб мирный житель, а еще трое, в том числе ребенок, получили ранения.
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
украина
донецк
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия удара ВСУ по центру Донецка
ВСУ нанесли удар по району площади Дзержинского в центре Донецка. В области поражения оказались сквер и ряд магазинов. По предварительным данным обошлось без пострадавших.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецк
ВСУ обстреляли площадь Дзержинского в центре Донецка

Украинские войска нанесли удар в район площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар в район площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В области поражения оказались сквер и ряд магазинов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, специалисты устраняют последствия обстрела.
Ранее ВСУ уже нанесли артиллерийский удар по Киевскому району города, вследствие чего погиб мирный житель, а еще трое, в том числе ребенок, получили ранения.
Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецк
 
 
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