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ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:56 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/obstrel-1886980716.html
ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке
ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке
Площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:56
2023-07-28T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
дзержинский
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.. &quot;Украинские фашисты продолжают обстрел мирных кварталов нашего города. Под вражеский огонь попал район площади Дзержинского (Ворошиловский район), где постоянно множество людей. В зоне обстрела - крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр&quot;, - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 18.05 украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку.
дзержинский
донецк
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в мире, дзержинский, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дзержинский, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке

Мэр Кулемзин: под обстрел ВСУ в Донецке попали площадь Дзержинского, две больницы и ТЦ

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале..
«

"Украинские фашисты продолжают обстрел мирных кварталов нашего города. Под вражеский огонь попал район площади Дзержинского (Ворошиловский район), где постоянно множество людей. В зоне обстрела - крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр", - написал Кулемзин.

Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 18.05 украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДзержинскийДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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