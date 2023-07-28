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ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке

ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке - РИА Новости, 28.07.2023

ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке

Площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:56

2023-07-28T19:56

2023-07-28T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

дзержинский

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.. "Украинские фашисты продолжают обстрел мирных кварталов нашего города. Под вражеский огонь попал район площади Дзержинского (Ворошиловский район), где постоянно множество людей. В зоне обстрела - крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 18.05 украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку.

дзержинский

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дзержинский, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк