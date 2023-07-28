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ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке
ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке
Площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:56
2023-07-28T19:56
2023-07-28T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
дзержинский
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.. "Украинские фашисты продолжают обстрел мирных кварталов нашего города. Под вражеский огонь попал район площади Дзержинского (Ворошиловский район), где постоянно множество людей. В зоне обстрела - крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 18.05 украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке
Мэр Кулемзин: под обстрел ВСУ в Донецке попали площадь Дзержинского, две больницы и ТЦ