https://ria.ru/20230728/obstrel-1886961486.html
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.07.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в пятницу в 18.05 выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:34
2023-07-28T18:34
2023-07-28T19:38
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886975837_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_3faebbb03ffec06629d329bbd383b390.jpg
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 18.05 выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Константиновка - город Донецк: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886975837_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_58d4b558c4f58a86226552c7752a2f86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку