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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.07.2023

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в пятницу в 18.05 выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:34

2023-07-28T18:34

2023-07-28T19:38

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 18.05 выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Константиновка - город Донецк: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина