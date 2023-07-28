https://ria.ru/20230728/obstrel-1886782958.html

Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 70 раз

Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 70 раз - РИА Новости, 28.07.2023

Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 70 раз

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 раз, пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:37

2023-07-28T10:37

2023-07-28T10:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 раз, пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В пятницу Гладков опубликовал сводку за 27 июля: обстрелам подверглись семь приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 71. По словам губернатора, село Белянка в Шебекинском округе было трижды обстреляно из танка. Днем ранее было зафиксировано всего 15 случаев, что является самым низким показателем за весь июль. В среднем в течение месяца регистрировалось около 90 обстрелов ежедневно. "В Шебекинском городском округе из миномета обстрелян поселок Красное – зафиксирован один прилет… По селу Терезовка выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Панков – 5 минометных снарядов, по селу Белянка – три танковых снаряда, по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский – по два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 7 минометных снарядов", - написал глава области. Как ранее сообщал Гладков, при обстреле окраины поселка Красное был ранен комбайнер. После оказания ему помощи в больнице, он отправлен домой на амбулаторное лечение. По словам главы региона, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 7 артиллерийских снарядов. Также противник сбросил с БПЛА три гранаты. В Борисовском районе 5 раз из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Валуйском городском округе под обстрел попало село Вериговка – зафиксировано 4 прилета. В Волоконовском районе, по данным губернатора, по окраине хутора Старый выпущено 15 минометных снарядов. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 5 артиллерийских снарядов. "В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попали окраины сёл Мокрая Орловка и Сподарюшино – зафиксировано 4 и 2 прилета соответственно", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230706/obuchenie-1882545826.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины