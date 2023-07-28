https://ria.ru/20230728/niger-1886960666.html

МИД России призвал скорее нормализовать ситуацию в Нигере

МИД России призвал скорее нормализовать ситуацию в Нигере - РИА Новости, 28.07.2023

МИД России призвал скорее нормализовать ситуацию в Нигере

Вбросы о вмешательстве России в ситуацию в Нигере лишены оснований, заявил РИА Новости директор департамента МИД Африки Всеволод Ткаченко. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:30

2023-07-28T18:30

2023-07-28T18:47

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нигер

в мире

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переворот в нигере — 2023

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Вбросы о вмешательстве России в ситуацию в Нигере лишены оснований, заявил РИА Новости директор департамента МИД Африки Всеволод Ткаченко."Те вбросы, которые происходят (о вмешательстве РФ в ситуацию в Нигере), направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить без каких-либо на то оснований", - сказал Ткаченко на саммите "Россия-Африка". Он подчеркнул, что Москва уже высказала свое отношение к ситуации в Нигере: ситуацию нужно как можно быстрее нормализовать, ввести ее в правовое поле.Также он отметил, что события в Нигере требуют времени на оценку. "У нас отношения с государствами строятся по классической схеме: через наше посольство, через посольство страны в Москве, мы работаем с руководствами МИД и теми ведомствами, которые реализуют какие-то экономические проекты. То, что происходит сейчас, требует какого-то времени на оценку", - заявил Ткаченко.

https://ria.ru/20230727/gosdep-1886736660.html

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Кирилл Волков

россия, нигер, в мире, африка, переворот в нигере — 2023, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), форум "россия — африка"