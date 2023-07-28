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МИД России призвал скорее нормализовать ситуацию в Нигере
МИД России призвал скорее нормализовать ситуацию в Нигере - РИА Новости, 28.07.2023
МИД России призвал скорее нормализовать ситуацию в Нигере
Вбросы о вмешательстве России в ситуацию в Нигере лишены оснований, заявил РИА Новости директор департамента МИД Африки Всеволод Ткаченко. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:30
2023-07-28T18:30
2023-07-28T18:47
россия
нигер
в мире
африка
переворот в нигере — 2023
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Вбросы о вмешательстве России в ситуацию в Нигере лишены оснований, заявил РИА Новости директор департамента МИД Африки Всеволод Ткаченко."Те вбросы, которые происходят (о вмешательстве РФ в ситуацию в Нигере), направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить без каких-либо на то оснований", - сказал Ткаченко на саммите "Россия-Африка". Он подчеркнул, что Москва уже высказала свое отношение к ситуации в Нигере: ситуацию нужно как можно быстрее нормализовать, ввести ее в правовое поле.Также он отметил, что события в Нигере требуют времени на оценку. "У нас отношения с государствами строятся по классической схеме: через наше посольство, через посольство страны в Москве, мы работаем с руководствами МИД и теми ведомствами, которые реализуют какие-то экономические проекты. То, что происходит сейчас, требует какого-то времени на оценку", - заявил Ткаченко.
https://ria.ru/20230727/gosdep-1886736660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нигер, в мире, африка, переворот в нигере — 2023, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), форум "россия — африка"
Россия, Нигер, В мире, Африка, Переворот в Нигере — 2023, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Форум "Россия — Африка"
МИД России призвал скорее нормализовать ситуацию в Нигере
МИД назвал попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Нигера безосновательными