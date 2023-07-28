https://ria.ru/20230728/niger-1886887090.html

ЕС пригрозил Нигеру остановкой финансовой помощи

ЕС пригрозил Нигеру остановкой финансовой помощи - РИА Новости, 28.07.2023

ЕС пригрозил Нигеру остановкой финансовой помощи

Евросоюз напомнил Нигеру, что "нарушение конституционного порядка" в этой стране будет иметь негативные последствия для двустороннего сотрудничества, включая... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:15

2023-07-28T16:15

2023-07-28T16:15

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

жозеп боррель

африканский союз

евросоюз

переворот в нигере — 2023

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БРЮССЕЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Евросоюз напомнил Нигеру, что "нарушение конституционного порядка" в этой стране будет иметь негативные последствия для двустороннего сотрудничества, включая возможную остановку финансовой помощи. "ЕС самым решительным образом осуждает госпереворот в Нигере. Последние события представляют собой серьезную угрозу стабильности и демократии в Нигере… Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230728/niger-1886871053.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, жозеп боррель, африканский союз, евросоюз, переворот в нигере — 2023