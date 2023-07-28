ЕС пригрозил Нигеру остановкой финансовой помощи
Евросоюз напомнил Нигеру, что нарушение конституционного порядка будет иметь последствия
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Евросоюз напомнил Нигеру, что "нарушение конституционного порядка" в этой стране будет иметь негативные последствия для двустороннего сотрудничества, включая возможную остановку финансовой помощи.
"ЕС самым решительным образом осуждает госпереворот в Нигере. Последние события представляют собой серьезную угрозу стабильности и демократии в Нигере… Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.