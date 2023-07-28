https://ria.ru/20230728/niger-1886871053.html

Возглавивший мятежников в Нигере генерал призвал к спокойствию

Возглавивший мятежников в Нигере генерал призвал к спокойствию - РИА Новости, 28.07.2023

Возглавивший мятежников в Нигере генерал призвал к спокойствию

Возглавивший мятежников в Нигере генерал Абдурахман Тчиани призвал соотечественников к спокойствию, чтобы вместе решить проблемы в стране. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:10

2023-07-28T15:10

2023-07-28T15:11

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

африканский союз

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Возглавивший мятежников в Нигере генерал Абдурахман Тчиани призвал соотечественников к спокойствию, чтобы вместе решить проблемы в стране. Ранее сообщалось, что командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". "Мои дорогие соотечественники, я подчеркиваю призыв "Национального Совета по защите отечества" к спокойствию..., чтобы вместе мы могли решить проблемы безопасности, экономические, социальные проблемы", - заявил Тчиани в своем первом выступлении в эфире государственного телевидения. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230728/niger-1886844068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз