https://ria.ru/20230728/niger-1886871053.html
Возглавивший мятежников в Нигере генерал призвал к спокойствию
Возглавивший мятежников в Нигере генерал призвал к спокойствию - РИА Новости, 28.07.2023
Возглавивший мятежников в Нигере генерал призвал к спокойствию
Возглавивший мятежников в Нигере генерал Абдурахман Тчиани призвал соотечественников к спокойствию, чтобы вместе решить проблемы в стране. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:10
2023-07-28T15:10
2023-07-28T15:11
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
африканский союз
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Возглавивший мятежников в Нигере генерал Абдурахман Тчиани призвал соотечественников к спокойствию, чтобы вместе решить проблемы в стране. Ранее сообщалось, что командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". "Мои дорогие соотечественники, я подчеркиваю призыв "Национального Совета по защите отечества" к спокойствию..., чтобы вместе мы могли решить проблемы безопасности, экономические, социальные проблемы", - заявил Тчиани в своем первом выступлении в эфире государственного телевидения. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230728/niger-1886844068.html
https://ria.ru/20230728/niger-1886762140.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз
Возглавивший мятежников в Нигере генерал призвал к спокойствию
Возглавивший мятежников в Нигере генерал Тчиани призвал соотечественников к спокойствию
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Возглавивший мятежников в Нигере генерал Абдурахман Тчиани призвал соотечественников к спокойствию, чтобы вместе решить проблемы в стране.
Ранее сообщалось, что командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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"Мои дорогие соотечественники, я подчеркиваю призыв "Национального Совета по защите отечества" к спокойствию..., чтобы вместе мы могли решить проблемы безопасности, экономические, социальные проблемы", - заявил Тчиани в своем первом выступлении в эфире государственного телевидения.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум
смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее
. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза
Муса Факи Махамат.
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