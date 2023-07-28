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Макрон поговорил со свергнутым президентом Нигера - РИА Новости, 28.07.2023
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08:06 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/niger-1886762140.html
Макрон поговорил со свергнутым президентом Нигера
Макрон поговорил со свергнутым президентом Нигера - РИА Новости, 28.07.2023
Макрон поговорил со свергнутым президентом Нигера
Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с отстраненным от власти лидером Нигера Мохамедом Базумом, сообщила глава французского МИД Катрин Колонна. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:06
2023-07-28T08:06
в мире
нигер
франция
нидерланды
мохамед базум
эммануэль макрон
катрин колонна
евросоюз
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с отстраненным от власти лидером Нигера Мохамедом Базумом, сообщила глава французского МИД Катрин Колонна. По словам министра, разговор Макрона и Базума состоялся в пятницу утром. "С ним (Базумом) можно связаться, он сообщил, что находится в добром здравии", - заявила Колонна, сопровождающая Макрона во время визита в Папуа – Новую Гвинею. Глава МИД также заявила, что во Франции не считают попытку военного переворота в Нигере "окончательной". "Если вы слышите, что я говорю о попытке переворота, то это потому, что мы не считаем ситуацию окончательной, выход еще есть, если ответственные лица прислушаются к мнению международного сообщества", - сказала Колонна. В четверг глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна "осуждает любые попытки подорвать стабильность демократических институтов Нигера и призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка". Он также сообщил, что Нидерланды находятся в контакте с партнерами из ЕС и внимательно следят за ситуацией в Нигере. Испания осуждает попытки дестабилизировать ситуацию в Нигере, заявил глава МИД Хосе Мануэль Альбарес. "Я позвонил своему коллеге из Нигера Асуми Масуду чтобы выразить поддержку и солидарность Испании демократически избранному правительству. Мы осуждаем попытки подорвать стабильность законных институтов Нигера. Мы требуем немедленного возвращения к демократической нормальности", - написал он в Twitter. Также в Twitter осуждение высказал МИД Австрии. "Мы осуждаем все попытки дестабилизировать ситуацию в Нигере путем свержения демократически избранного правительства", - говорится в аккаунте министерства. В Вене призвали тех, кто совершил переворот, "немедленно и без каких-либо условий освободить президента Базума". Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявлял, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС Нигера заявило о солидарности с ними. Базум по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230727/niger-1886739676.html
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в мире, нигер, франция, нидерланды, мохамед базум, эммануэль макрон, катрин колонна, евросоюз, африканский союз
В мире, Нигер, Франция, Нидерланды, Мохамед Базум, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна, Евросоюз, Африканский союз
Макрон поговорил со свергнутым президентом Нигера

Президент Франции Макрон побеседовал с отстраненным от власти лидером Нигера Базумом

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Нигера Мохамед Базум
Президент Нигера Мохамед Базум - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Нигера Мохамед Базум. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с отстраненным от власти лидером Нигера Мохамедом Базумом, сообщила глава французского МИД Катрин Колонна.
По словам министра, разговор Макрона и Базума состоялся в пятницу утром. "С ним (Базумом) можно связаться, он сообщил, что находится в добром здравии", - заявила Колонна, сопровождающая Макрона во время визита в Папуа – Новую Гвинею.
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Глава МИД также заявила, что во Франции не считают попытку военного переворота в Нигере "окончательной".
«
"Если вы слышите, что я говорю о попытке переворота, то это потому, что мы не считаем ситуацию окончательной, выход еще есть, если ответственные лица прислушаются к мнению международного сообщества", - сказала Колонна.
В четверг глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна "осуждает любые попытки подорвать стабильность демократических институтов Нигера и призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка".
Он также сообщил, что Нидерланды находятся в контакте с партнерами из ЕС и внимательно следят за ситуацией в Нигере.
Испания осуждает попытки дестабилизировать ситуацию в Нигере, заявил глава МИД Хосе Мануэль Альбарес.
«
"Я позвонил своему коллеге из Нигера Асуми Масуду чтобы выразить поддержку и солидарность Испании демократически избранному правительству. Мы осуждаем попытки подорвать стабильность законных институтов Нигера. Мы требуем немедленного возвращения к демократической нормальности", - написал он в Twitter.
Также в Twitter осуждение высказал МИД Австрии.
"Мы осуждаем все попытки дестабилизировать ситуацию в Нигере путем свержения демократически избранного правительства", - говорится в аккаунте министерства.
В Вене призвали тех, кто совершил переворот, "немедленно и без каких-либо условий освободить президента Базума".
Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.
Офис Базума заявлял, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС Нигера заявило о солидарности с ними. Базум по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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В миреНигерФранцияНидерландыМохамед БазумЭммануэль МакронКатрин КолоннаЕвросоюзАфриканский союз
 
 
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