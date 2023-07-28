https://ria.ru/20230728/niger-1886745807.html

Президент Бенина не приезжал в Нигер для посредничества, сообщают СМИ

Президент Бенина не приезжал в Нигер для посредничества, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.07.2023

Президент Бенина не приезжал в Нигер для посредничества, сообщают СМИ

Президент Бенина Патрис Талон не приезжал в Нигер, чтобы выступить посредником между мятежными военными и отстраненным от власти главой страны Мохамедом... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T00:52

2023-07-28T00:52

2023-07-28T00:52

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мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Бенина Патрис Талон не приезжал в Нигер, чтобы выступить посредником между мятежными военными и отстраненным от власти главой страны Мохамедом Базумом, сообщает радио RFI. О миссии Талона в Нигере сообщил в среду президент Нигерии Бола Тинубу. По его словам, президент Бенина уже находился на пути в столицу Нигера город Ниамей. Согласно RFI, Талон после встречи с президентом Нигерии в Абудже сразу вернулся в экономическую столицу своей собственной страны город Котону и не покидал его. Неизвестно, была ли его миссия отложена или отменена. Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230727/niger-1886739676.html

https://ria.ru/20230727/gosdep-1886736660.html

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в мире, нигер, бенин, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023