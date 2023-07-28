https://ria.ru/20230728/nepogoda-1887005288.html

В Черкесске ввели режим ЧС после непогоды

В Черкесске ввели режим ЧС после непогоды - РИА Новости, 28.07.2023

В Черкесске ввели режим ЧС после непогоды

Режим ЧС ввели в Черкесске после сильного дождя, сопровождавшегося ветром и градом, сообщила мэрия города. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T23:15

2023-07-28T23:15

2023-07-28T23:15

жкх

черкесск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Черкесске после сильного дождя, сопровождавшегося ветром и градом, сообщила мэрия города. Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что днем в пятницу в Черкесске в результате непогоды попадало множество деревьев. В частности, в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" на автостоянке дерево упало на автомашины ВАЗ-2107 и Лада Приора, в результате один человек погиб, несколько пострадало. По данным главы КЧР, на территории республики были повреждены линии электропередачи, кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и ряд частных домовладений. "В связи с неблагоприятными явлениями (сильный ветер, град, ливень) обстановка на территории Черкесска признана чрезвычайной ситуацией. Установлен местный уровень реагирования для органов управления Черкесского городского звена единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении властей города. Уточняется, что созданы оперативный штаб и группа, для ликвидации обрывов линий электроэнергии направлена техника и личный состав. По данным мэрии в городе зафиксировано 200 обрывов линий электропередачи, из них 64 устранены. "Доступ граждан и движение автомобильного транспорта в период действия режима ЧС муниципального уровня и в связи со штормовым предупреждением на территорию ПКиО "Зеленый остров" ограничены по 22.00 мск 31 июля", - сообщают власти.

https://ria.ru/20230728/nepogoda-1886905570.html

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жкх, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)