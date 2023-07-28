https://ria.ru/20230728/nato-1886846394.html

Российские специалисты изучили шесть типов трофейных боевых машин НАТО

Российские специалисты изучили шесть типов трофейных боевых машин НАТО - РИА Новости, 28.07.2023

Российские специалисты изучили шесть типов трофейных боевых машин НАТО

"Высокоточные комплексы" исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, захваченных военными РФ в ходе СВО, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:48

2023-07-28T13:48

2023-07-28T13:48

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. "Высокоточные комплексы" исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, захваченных военными РФ в ходе СВО, сообщили в телеграм-канале холдинга. Там напомнили, что этим летом российские военнослужащие в зоне СВО, проявляя мужество и героизм, "бьют, сжигают и трофеят западную технику". "Специалистам "Высокоточки" удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, сотрудники "Курганмашзавода" изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать 6 типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США", - сообщил холдинг."Не сказать, что нашли что-то жизнеутверждающее, но лишним не будет", - добавили в "Высокоточных комплексах".

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Кирилл Волков

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