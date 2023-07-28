https://ria.ru/20230728/nato-1886846394.html
Российские специалисты изучили шесть типов трофейных боевых машин НАТО
Российские специалисты изучили шесть типов трофейных боевых машин НАТО - РИА Новости, 28.07.2023
Российские специалисты изучили шесть типов трофейных боевых машин НАТО
"Высокоточные комплексы" исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, захваченных военными РФ в ходе СВО, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:48
2023-07-28T13:48
2023-07-28T13:48
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. "Высокоточные комплексы" исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, захваченных военными РФ в ходе СВО, сообщили в телеграм-канале холдинга. Там напомнили, что этим летом российские военнослужащие в зоне СВО, проявляя мужество и героизм, "бьют, сжигают и трофеят западную технику". "Специалистам "Высокоточки" удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, сотрудники "Курганмашзавода" изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать 6 типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США", - сообщил холдинг."Не сказать, что нашли что-то жизнеутверждающее, но лишним не будет", - добавили в "Высокоточных комплексах".
https://ria.ru/20230728/tank-1886822069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские специалисты изучили шесть типов трофейных боевых машин НАТО
"Высокоточные комплексы" изучили шесть типов захваченных в зоне СВО боевых машин НАТО