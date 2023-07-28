https://ria.ru/20230728/naemnik-1886997485.html

Российский военный рассказал, как украинские боевики заживо сожгли наемника

Российский военный рассказал, как украинские боевики заживо сожгли наемника - РИА Новости, 28.07.2023

Российский военный рассказал, как украинские боевики заживо сожгли наемника

Украинские боевики расстреляли и подожгли иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, сообщил командир подразделения российской разведки с... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T21:46

2023-07-28T21:46

2023-07-28T22:31

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Украинские боевики расстреляли и подожгли иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, сообщил командир подразделения российской разведки с позывным Шума. "На начальной стадии наступления мной было выявлено "мероприятие". Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как (украинские боевики. — Прим. ред.) расстреляли своего наемника и подожгли его. Видео этого снималось мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо. На видео было четко видно, что он тянул руку", — рассказал боец.По словам Шумы, его подразделению удалось подбить БМП, из которого эвакуировались пехотинцы. Он уточнил, что один из отступавших не мог идти. Боевики подошли к раненому, расстреляли в упор, после чего вынесли канистру с подбитой техники и подожгли. По мнению командира подразделения разведки, украинские солдаты сделали это, чтобы не эвакуировать сослуживца. На уточняющий вопрос журналиста, могли ли боевики поступить так, чтобы наемник не попал в плен, Шума ответил утвердительно. Он также сообщил, что слышал, как иностранец звал на помощь на английском языке. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ria.ru/20230701/ukraina-1881631277.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, вооруженные силы рф, нато, украина