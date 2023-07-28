Российский военный рассказал, как украинские боевики заживо сожгли наемника
Командир разведки ВС России: боевики ВСУ расстреляли и заживо сожгли иностранного наемника
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Украинские боевики расстреляли и подожгли иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, сообщил командир подразделения российской разведки с позывным Шума.
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"На начальной стадии наступления мной было выявлено "мероприятие". Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как (украинские боевики. — Прим. ред.) расстреляли своего наемника и подожгли его. Видео этого снималось мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо. На видео было четко видно, что он тянул руку", — рассказал боец.
По словам Шумы, его подразделению удалось подбить БМП, из которого эвакуировались пехотинцы. Он уточнил, что один из отступавших не мог идти. Боевики подошли к раненому, расстреляли в упор, после чего вынесли канистру с подбитой техники и подожгли. По мнению командира подразделения разведки, украинские солдаты сделали это, чтобы не эвакуировать сослуживца.
На уточняющий вопрос журналиста, могли ли боевики поступить так, чтобы наемник не попал в плен, Шума ответил утвердительно. Он также сообщил, что слышал, как иностранец звал на помощь на английском языке.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".