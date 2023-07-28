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Российский военный рассказал, как украинские боевики заживо сожгли наемника - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:46 28.07.2023 (обновлено: 22:31 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/naemnik-1886997485.html
Российский военный рассказал, как украинские боевики заживо сожгли наемника
Российский военный рассказал, как украинские боевики заживо сожгли наемника - РИА Новости, 28.07.2023
Российский военный рассказал, как украинские боевики заживо сожгли наемника
Украинские боевики расстреляли и подожгли иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, сообщил командир подразделения российской разведки с... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:46
2023-07-28T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы рф
нато
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Украинские боевики расстреляли и подожгли иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, сообщил командир подразделения российской разведки с позывным Шума. &quot;На начальной стадии наступления мной было выявлено &quot;мероприятие&quot;. Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как (украинские боевики. — Прим. ред.) расстреляли своего наемника и подожгли его. Видео этого снималось мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо. На видео было четко видно, что он тянул руку&quot;, — рассказал боец.По словам Шумы, его подразделению удалось подбить БМП, из которого эвакуировались пехотинцы. Он уточнил, что один из отступавших не мог идти. Боевики подошли к раненому, расстреляли в упор, после чего вынесли канистру с подбитой техники и подожгли. По мнению командира подразделения разведки, украинские солдаты сделали это, чтобы не эвакуировать сослуживца. На уточняющий вопрос журналиста, могли ли боевики поступить так, чтобы наемник не попал в плен, Шума ответил утвердительно. Он также сообщил, что слышал, как иностранец звал на помощь на английском языке. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881631277.html
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в мире, киев, вооруженные силы рф, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ, НАТО, Украина
Российский военный рассказал, как украинские боевики заживо сожгли наемника

Командир разведки ВС России: боевики ВСУ расстреляли и заживо сожгли иностранного наемника

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Украинские боевики расстреляли и подожгли иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, сообщил командир подразделения российской разведки с позывным Шума.
«

"На начальной стадии наступления мной было выявлено "мероприятие". Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как (украинские боевики. — Прим. ред.) расстреляли своего наемника и подожгли его. Видео этого снималось мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо. На видео было четко видно, что он тянул руку", — рассказал боец.

По словам Шумы, его подразделению удалось подбить БМП, из которого эвакуировались пехотинцы. Он уточнил, что один из отступавших не мог идти. Боевики подошли к раненому, расстреляли в упор, после чего вынесли канистру с подбитой техники и подожгли. По мнению командира подразделения разведки, украинские солдаты сделали это, чтобы не эвакуировать сослуживца.
На уточняющий вопрос журналиста, могли ли боевики поступить так, чтобы наемник не попал в плен, Шума ответил утвердительно. Он также сообщил, что слышал, как иностранец звал на помощь на английском языке.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы РФНАТОУкраина
 
 
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