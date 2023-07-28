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РТК поддержала проект закона об увеличении МРОТ, заявила Голикова - РИА Новости, 28.07.2023
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17:12 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/mrot-1886933394.html
РТК поддержала проект закона об увеличении МРОТ, заявила Голикова
РТК поддержала проект закона об увеличении МРОТ, заявила Голикова - РИА Новости, 28.07.2023
РТК поддержала проект закона об увеличении МРОТ, заявила Голикова
Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала проект федерального закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:12
2023-07-28T17:12
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала проект федерального закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года – до 19 242 рублей, сообщил секретариат вице-премьера России Татьяна Голикова. "Члены комиссии поддержали также проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда", согласно которому с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%, до 19 242 рублей. Таким образом, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%", – говорится в сообщении. По данным секретариата, принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона россиян.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
РТК поддержала проект закона об увеличении МРОТ, заявила Голикова

Голикова: РТК поддержала проект об увеличении МРОТ на 18,5 процентов с 1 января 2024 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала проект федерального закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года – до 19 242 рублей, сообщил секретариат вице-премьера России Татьяна Голикова.
«
"Члены комиссии поддержали также проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда", согласно которому с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%, до 19 242 рублей. Таким образом, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%", – говорится в сообщении.
По данным секретариата, принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона россиян.
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