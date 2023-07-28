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Россия и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" - РИА Новости, 28.07.2023
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17:31 28.07.2023 (обновлено: 17:49 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/mozambik-1886945294.html
Россия и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2"
Россия и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2"
"Интер РАО Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик" подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике, сообщает Минэнерго России. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:31
2023-07-28T17:49
экономика
мозамбик
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Интер РАО Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик" подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике, сообщает Минэнерго России. "В присутствии Николая Шульгинова и Карлуша Закариаша было подписано Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике между компаниями "ИНТЕР РАО – Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик", - говорится в сообщении. В ходе рабочей встречи Шульгинов и Закариаш также обсудили вопросы взаимодействия в гидроэнергетике и в сфере ВИЭ.
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экономика, мозамбик, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), форум "россия — африка"
Экономика, Мозамбик, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Форум "Россия — Африка"
Россия и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2"

"Интер РАО Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик" подписали соглашение по ГЭС "Лурио-2"

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Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Интер РАО Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик" подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике, сообщает Минэнерго России.
"В присутствии Николая Шульгинова и Карлуша Закариаша было подписано Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике между компаниями "ИНТЕР РАО – Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик", - говорится в сообщении.
В ходе рабочей встречи Шульгинов и Закариаш также обсудили вопросы взаимодействия в гидроэнергетике и в сфере ВИЭ.
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ЭкономикаМозамбикРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Форум "Россия — Африка"
 
 
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