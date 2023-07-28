https://ria.ru/20230728/mozambik-1886945294.html

Россия и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2"

Россия и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2"

"Интер РАО Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик" подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике, сообщает Минэнерго России. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:31

2023-07-28T17:31

2023-07-28T17:49

экономика

мозамбик

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886777698_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_9674f31cfd08ba99d4a7a3527c511325.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Интер РАО Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик" подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике, сообщает Минэнерго России. "В присутствии Николая Шульгинова и Карлуша Закариаша было подписано Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике между компаниями "ИНТЕР РАО – Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик", - говорится в сообщении. В ходе рабочей встречи Шульгинов и Закариаш также обсудили вопросы взаимодействия в гидроэнергетике и в сфере ВИЭ.

https://ria.ru/20230728/rospotrebnazdor-1886896107.html

мозамбик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, мозамбик, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), форум "россия — африка"