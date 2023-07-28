https://ria.ru/20230728/mosbirzha-1886864564.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые за полтора года

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые за полтора года - РИА Новости, 28.07.2023

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые за полтора года

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:42

2023-07-28T14:42

2023-07-28T15:02

экономика

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных торговой площадки. К 14:32 мск показатель растет на 0,45%, до 3001,4 пункта.Долларовый индекс РТС снижается на 0,16%, до 1037,37 пункта.Как сообщил накануне РИА Новости аналитик Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", росту индекса Мосбиржи способствует возвращение нефтяных цен к трехмесячным максимумам, установленным в начале недели.В дополнение к этому позитивный финансовый эффект для многих компаний усиливает относительно низкий курс рубля, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230725/dollar-1886099143.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, московская биржа