https://ria.ru/20230728/mosbirzha-1886864564.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые за полтора года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые за полтора года - РИА Новости, 28.07.2023
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые за полтора года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:42
2023-07-28T14:42
2023-07-28T15:02
экономика
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных торговой площадки. К 14:32 мск показатель растет на 0,45%, до 3001,4 пункта.Долларовый индекс РТС снижается на 0,16%, до 1037,37 пункта.Как сообщил накануне РИА Новости аналитик Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", росту индекса Мосбиржи способствует возвращение нефтяных цен к трехмесячным максимумам, установленным в начале недели.В дополнение к этому позитивный финансовый эффект для многих компаний усиливает относительно низкий курс рубля, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230725/dollar-1886099143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые за полтора года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных торговой площадки.
К 14:32 мск показатель растет на 0,45%, до 3001,4 пункта.
Долларовый индекс РТС
снижается на 0,16%, до 1037,37 пункта.
Индекс Мосбиржи — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включающий наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов.
Как сообщил накануне РИА Новости аналитик Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", росту индекса Мосбиржи способствует возвращение нефтяных цен к трехмесячным максимумам, установленным в начале недели.
В дополнение к этому позитивный финансовый эффект для многих компаний усиливает относительно низкий курс рубля, добавил собеседник агентства.
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей