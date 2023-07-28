https://ria.ru/20230728/mordoviya-1886870152.html
Международный православный форум с участием стран Африки пройдет в Мордовии
Международный православный форум с участием стран Африки пройдет в Мордовии - РИА Новости, 28.07.2023
Международный православный форум с участием стран Африки пройдет в Мордовии
Международный православный форум с участием африканских стран планируется провести в Мордовии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия - РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:05
2023-07-28T15:05
2023-07-28T15:05
республика мордовия
артем здунов
африка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Международный православный форум с участием африканских стран планируется провести в Мордовии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия - Африка" глава Мордовии Артем Здунов. "Мы встречались с митрополитом Леонидом (патриаршим экзархом Африки – ред.). Хотим провести форум в Мордовии. Мы договоримся по датам, которые будут удобны им... Любые работы по развитию экономики, торговых отношений надо сопровождать духовным сближением", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230727/peregovory-1886735938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артем здунов, африка
Республика Мордовия, Артем Здунов, Африка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Международный православный форум с участием африканских стран планируется провести в Мордовии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия - Африка" глава Мордовии Артем Здунов.
"Мы встречались с митрополитом Леонидом (патриаршим экзархом Африки – ред.). Хотим провести форум в Мордовии. Мы договоримся по датам, которые будут удобны им... Любые работы по развитию экономики, торговых отношений надо сопровождать духовным сближением", - сказал он.
Глава Мордовии провел переговоры с главами компаний из Алжира и Камеруна
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи
в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.