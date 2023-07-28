https://ria.ru/20230728/mordoviya-1886870152.html

Международный православный форум с участием стран Африки пройдет в Мордовии

Международный православный форум с участием стран Африки пройдет в Мордовии - РИА Новости, 28.07.2023

Международный православный форум с участием стран Африки пройдет в Мордовии

Международный православный форум с участием африканских стран планируется провести в Мордовии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия - РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:05

2023-07-28T15:05

2023-07-28T15:05

республика мордовия

артем здунов

африка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Международный православный форум с участием африканских стран планируется провести в Мордовии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия - Африка" глава Мордовии Артем Здунов. "Мы встречались с митрополитом Леонидом (патриаршим экзархом Африки – ред.). Хотим провести форум в Мордовии. Мы договоримся по датам, которые будут удобны им... Любые работы по развитию экономики, торговых отношений надо сопровождать духовным сближением", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/peregovory-1886735938.html

африка

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

артем здунов, африка